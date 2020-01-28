為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中樂成宮國運籤「中上」 選後漸趨平靜、各行回歸本位

（記者楊政郡攝）台中市東區樂成宮今年四季聖籤、國運籤則是中上籤

（記者楊政郡攝）台中市東區樂成宮今年四季聖籤、國運籤則是中上籤

2020-01-28 15:39:44

〔記者楊政郡／台中報導〕台中樂成宮董事長郭松益代表抽出「國運籤」，甲午籤，屬中上籤運，選後將漸趨平靜，士、農、工、商各界也都該回歸本位，各自好好努力，工商界秋後才會有好果子，農業畜產方面，恐會遇到一些問題，比較不盡理想，應以保守方式應對，凡事不需要自尋煩惱，只要按步就班的做好該做的事，一切就能得到好的結果。

今年選舉過程造成社會對立，及族群撕裂等問題，在樂成宮針對籤詩解運，認為應該尋求和解之道，才是百姓之福。

農業畜產方面，今年度恐怕也會遇到一些問題，會比較的不盡理想，所以應以保守方式應對，免得投入太多資源，到頭來卻是一場空。

樂成宮董事長郭松益上午祭神之後，代表抽出一年的國運籤，俗稱國運籤「人口」 籤而言，今年是「甲午籤」，籤詩內容：風恬浪靜可行船 恰似中秋月一輪 凡事不須多憂慮 福祿自有慶家門。

籤詩新解，以台灣新的一年而言，隨著總統大選結束，一切也將漸趨平靜，士、農、工、商各界也都該回歸本位，各自好好努力，凡事都沒有什麼好需要特別擔心的，不需要自尋煩惱，只要按步就班的做好該做的事，一切就能得到好的結果；尤其是因為選舉過程所造就的社會對立和族群撕裂問題，都應該趕緊尋求和解之道，如此才是國家與百姓之福。

工商界的狀況，丙子年將會是較辛苦的一年，必須等到秋天中期之後，才能夠漸趨平順，各行各業都應該要廣結善緣、同心協力、同力合作，如此才能夠轉危為安。

（記者楊政郡攝）樂成宮董事長郭松益代表抽出國運籤

（記者楊政郡攝）樂成宮董事長郭松益代表抽出國運籤

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新港奉天宮抽國運中籤 籲藍綠勿惡鬥、和諧賺大錢
2020-01-28 10:36

新港奉天宮抽國運中籤 籲藍綠勿惡鬥、和諧賺大錢
北港朝天宮抽公籤 暗示今年氣候不可小覷
2020-01-28 09:38

北港朝天宮抽公籤 暗示今年氣候不可小覷
祈求媽祖擲筊27次！西螺福興宮抽出國運籤籲化解對立
2020-01-28 07:08

祈求媽祖擲筊27次！西螺福興宮抽出國運籤籲化解對立
大甲鎮瀾宮大年初四子時抽四季籤 今年仍是「中籤」
2020-01-28 00:02

大甲鎮瀾宮大年初四子時抽四季籤 今年仍是「中籤」
生活今日熱門
2020-01-28 10:52

武漢肺炎百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-28 14:25

武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

2020-01-27 21:20

妻子包大紅包 人夫買仙草結帳 竟是4張「伍佰」

2020-01-27 19:47

武漢肺炎》中客來台限制擴大 海外、港澳永久居留權也受限

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播