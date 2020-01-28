台中樂成宮國運籤「中上」 選後漸趨平靜、各行回歸本位

（記者楊政郡攝）台中市東區樂成宮今年四季聖籤、國運籤則是中上籤

2020-01-28 15:39:44

〔記者楊政郡／台中報導〕台中樂成宮董事長郭松益代表抽出「國運籤」，甲午籤，屬中上籤運，選後將漸趨平靜，士、農、工、商各界也都該回歸本位，各自好好努力，工商界秋後才會有好果子，農業畜產方面，恐會遇到一些問題，比較不盡理想，應以保守方式應對，凡事不需要自尋煩惱，只要按步就班的做好該做的事，一切就能得到好的結果。

今年選舉過程造成社會對立，及族群撕裂等問題，在樂成宮針對籤詩解運，認為應該尋求和解之道，才是百姓之福。

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農業畜產方面，今年度恐怕也會遇到一些問題，會比較的不盡理想，所以應以保守方式應對，免得投入太多資源，到頭來卻是一場空。

樂成宮董事長郭松益上午祭神之後，代表抽出一年的國運籤，俗稱國運籤「人口」 籤而言，今年是「甲午籤」，籤詩內容：風恬浪靜可行船 恰似中秋月一輪 凡事不須多憂慮 福祿自有慶家門。

籤詩新解，以台灣新的一年而言，隨著總統大選結束，一切也將漸趨平靜，士、農、工、商各界也都該回歸本位，各自好好努力，凡事都沒有什麼好需要特別擔心的，不需要自尋煩惱，只要按步就班的做好該做的事，一切就能得到好的結果；尤其是因為選舉過程所造就的社會對立和族群撕裂問題，都應該趕緊尋求和解之道，如此才是國家與百姓之福。

工商界的狀況，丙子年將會是較辛苦的一年，必須等到秋天中期之後，才能夠漸趨平順，各行各業都應該要廣結善緣、同心協力、同力合作，如此才能夠轉危為安。

（記者楊政郡攝）樂成宮董事長郭松益代表抽出國運籤

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