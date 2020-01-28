武漢肺炎》疫情引發緊張、焦慮 專家8項建議教自我防護

因應武漢肺炎疫情變化，許多民眾出門已主動戴上口罩。（記者賴筱桐攝）

2020-01-28 15:04:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年春節適逢武漢肺炎來襲，許多民眾每天接收防疫資訊，身心多少受到影響，甚至產生焦慮、緊張症狀。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，多數人只要做好自我防護與心態調整後，依舊能安心展開新年度工作，無須過度恐慌。

張自強指出，過年期間訊息傳遞快速，各地繃緊神經做好防疫工作，許多民眾每天觀看電視或網路資訊，雖然本身沒有感染，但是身心難免受影響，例如：擔心未來疫情的不確定性產生緊張、焦慮或憂鬱等症況；身體接收繁雜的疫情訊息而出現胸悶或心悸、失眠、睡眠不佳、血壓升高或經期不順等情形；或是一直擔心自己是否被傳染、對身體些微改變而敏感、反覆查看最新疫情訊息而影響生活等。

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張自強說明，目前醫學對於上述症狀並無相關名詞或定義，只是描述一種現象，並不是疾病，一般民眾不用過度擔心或焦慮而影響正常生活或工作，除了目前通報已接受自主管理的民眾外，多數人做好自我防護與心態調整後，可收心準備迎接開工。

他列出以下幾點建議：

1.所有防疫工作依中央流行疫情指揮中心公告為準，避免資訊誤導。

2.定時觀看疫情即可，避免隨時或過動關心疫情發展而影響生活。

3.進出公共場所或大眾運輸系統需戴口罩，保護自己與他人。

4.落實勤洗手，接觸可能傳染物品後，務必做好洗手清潔。

5.不確定的資訊請勿傳遞，以免徒增大家的恐懼感。

6.做些讓自己放鬆的事（如：看電影、唱歌），轉移注意力讓心情變好。

7.鼓勵戶外運動，增加自我免疫力與健康，保持通風良好環境，預防感染。

8.一般民眾若有呼吸道症狀者，戴一般外科口罩（N95留給醫護人員），確實罩住口鼻（有鐵線可壓住），盡速就醫治療。

張自強說，假期結束可做簡單的運動或伸展操，消耗過年期間攝取過多的食物熱量，並藉由運動將身體放鬆，達到舒壓目的。

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