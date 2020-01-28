新北環狀線31日通車 侯友宜視察讚轉乘機捷省時省錢

新北市長侯友宜上午視察捷運新北環狀線的試乘情況，並發放福袋。（新北市捷運工程局提供）

2020-01-28 13:21:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運新北環狀線將於1月31日舉辦通車典禮，春節期間開放民眾免費試乘，試乘時間為每天上午10點至下午4點。新北市長侯友宜今天前往新北產業園區站視察運行狀況，並發放福袋給民眾。他表示，環狀線通車後，轉乘機場捷運更方便，省時又省錢。

侯友宜上午從環狀線新埔民生站乘車至新北產業園區站，並且視察新埔民生站的站外轉乘動線。

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侯友宜表示，環狀線板橋站與新埔民生站皆屬站外轉乘，因為受限於軌道線型規範、用地取得及既有車站有無預留空間等因素，不得已須與板南線車站採站外轉乘，市府打造完善的步行環境、增設指標，旅客在20分鐘內完成轉乘，視為相同車站轉乘合併計算里程，把乘客的不便性降至最低。

侯友宜指出，全長15.4公里的新北環狀線，串聯多條捷運路網，讓路線間轉乘更加便利，他舉例說，同樣要轉搭機場捷運，從環狀線新埔民生站出發至新北產業園區站，搭乘時間只需8分鐘，透過連通道前往機捷A3站，步行時間大約3分鐘，但是過去必須從板南線新埔站至台北車站，搭乘時間約10分鐘，還要通過台鐵、高鐵車站才能抵達機捷A1站，步行時間近15分鐘，換句話說，環狀線通車後，花費在轉乘動線的步行時間比以前快5倍，且從新北產業園區站出發至桃園機場，還可省下從台北車站（A1）至新北產業園區站（A3）站間所需8分鐘的乘車時間及單程票25元費用。

新北市長侯友宜視察捷運環狀線的試乘運行狀況，並發放福袋給民眾。（新北市捷運工程局提供）

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