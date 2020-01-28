驚豔！日月潭上空驚見「魚鱗天」

日月潭天空赫見白雲狀似魚鱗般的「魚鱗天」景象。（記者謝介裕攝）

2020-01-28 11:11:03

日月潭天空赫見白雲狀似魚鱗般的「魚鱗天」景象。（記者謝介裕攝）

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著強烈冷氣團南下，日月潭再現奇景，原本天空四散的浮雲，緩緩地聚集形成一片片如魚鱗般的雲彩，即是所謂的「魚鱗天」，相當美麗又奇特，也讓人對大自然的奧妙、神奇，讚嘆不已﹗

日月潭天空赫見白雲狀似魚鱗般的「魚鱗天」景象。（記者謝介裕攝）

不過，氣象局日月潭氣象站表示，所謂「魚鱗天」，是指哪些雲塊很小，呈白色細鱗片狀分布的雲，這些雲常有毛絲光澤，成行、成群地排列整齊，很像微風吹拂水面而成的小波紋，一般只維持幾分鐘至1小時左右，在氣象學中便稱為「卷積雲」。

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而千變萬化的雲，往往也訴說著天氣的訊息，「魚鱗天」的出現，即象徵天氣型態十分不穩定，以南投縣為例，大年初二還陰雨綿綿、大年初三便轉晴且偶有冬陽探出頭，惟入夜後，又轉為濕冷，以致今日大年初四玉山、合歡山均飄降大雪，也再度為「空中魚鱗天，不雨也風顛」這句天氣諺語作了印證。

前日月潭遊艇公會理事長莊武源說，據中央氣象局資料，今年元旦迄今，台灣已出現20多次2至3級的有感地震，且日月潭伊達邵迄南邊湖潭畔，不時可見蚯蚓竄出土表或台灣鯛成群在水面上浮游的異象，如今連天空也赫見「魚鱗天」奇景，更令地方民眾擔憂會不會是大地震等天災地變即將發生的不祥預兆?

日月潭氣象站則呼籲民眾以平常心看待雲系、氣象等變化，且中央氣象局官網也有地震、氣象、天文、氣候等相關資料供參考，以建立更正確的觀念，千萬不要自己嚇自己。

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