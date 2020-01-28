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北港朝天宮抽公籤 暗示今年氣候不可小覷

北港朝天宮董事長蔡咏锝依序抽出六支公籤。（記者黃淑莉攝）

北港朝天宮董事長蔡咏锝依序抽出六支公籤。（記者黃淑莉攝）

2020-01-28 09:38:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港朝天宮昨天深夜11點（大年初四子時）抽公籤，其中人口籤、港運籤被視為國運籤，都暗籲不要太急進。

大年初四傳統習俗接神納福，朝天宮董事長蔡咏锝率全體董監事，在住持師父誦經祝禱接神後，由蔡咏锝依序抽出人口籤、水路籤、五穀籤、港運籤、六畜籤、生意籤等六支公籤。

人口籤抽6支、水路籤抽24支，結果都是第12籤「乙亥」，籤詩為「長江風浪漸漸靜、于今得進可安寧、必有貴人相扶助、凶事脫出見太平」。

港運籤為第26籤「戊寅」，籤詩為「選出牡丹第一枝、勸君折取莫遲疑、世間若問相知處、萬事逢春正及時」。

五穀「辛卯」籤詩為「客到前途多得利、君爾何故兩相疑、雖是中間進退、月出光輝得運時」。

六畜「丙寅」籤詩為「財中漸見分明、花開花謝結子成、寬心且看月中桂、郎君即便見太平」。

生意「癸亥」籤詩為「月出光輝本清吉、浮雲總是蔽陰色、內外用心再作福、當官分理便有益」。

蔡咏锝指出，早期只有朝天宮抽公籤，現有多家宮廟都有抽公籤，並擴大為國運，媽祖公籤是供大家參考，有拜就有保祐、心誠則靈。

蔡咏锝表示，今年抽出的六支公籤，人口籤、港運籤及生意籤，都暗籲不要太急進，其中港運因牽涉許多國際問題，保守一點，明年會漸入佳境。

水路籤暗示今年雨水期很長，有風又有雨，今年候氣不可小覷。因為雨水多五穀籤、六畜籤都不太好，五穀收成不理想，六畜要以減少虧損為要。

朝天宮順利抽出今年六支公籤。（記者黃淑莉攝）

朝天宮順利抽出今年六支公籤。（記者黃淑莉攝）

朝天宮順利抽出今年六支公籤。（記者黃淑莉翻攝）

朝天宮順利抽出今年六支公籤。（記者黃淑莉翻攝）

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