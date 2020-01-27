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武漢肺炎》澎湖4疑似案例檢驗皆為陰性 虛驚一場

三總澎湖分院收治4名疑似武漢肺炎病患，檢體出爐都是陰性。（記者劉禹慶攝）

三總澎湖分院收治4名疑似武漢肺炎病患，檢體出爐都是陰性。（記者劉禹慶攝）

2020-01-27 23:08:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖傳出4起武漢型肺炎疑似案例，經送台北檢驗後，結果於晚間出爐，「澎湖縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」表示，三軍總醫院澎湖分院收治4例疑似武漢肺炎，檢體報告顯示4人皆為陰性。

澎湖縣流行疫情指揮中心表示，三總澎湖分院25日、26日晚間分別採集4名疑似病患檢體，先後送至衛福部實驗室檢驗，27日晚間檢體報告出爐，4人結果皆為陰性，其中11歲女童為A型流感、4歲男童為B型流感，證實為虛驚一場。

擔任「澎湖縣流行疫情指揮中心指揮官、澎湖縣長賴峰偉要求各防疫單位持續戒備，並呼籲民眾做好自我防疫，戴口罩、勤洗手、避免接觸禽畜、避食生肉生蛋、避免至空氣不流通或人潮擁擠場所。

根據了解，25日晚間衛生福利部立澎湖醫院通報一例為11歲女童，今年1月中旬曾至蘇州旅遊，出現咳嗽、體溫38.7度，該院執行X光檢查後，送至三總澎湖分院。當晚，三總澎湖分院另通報一例38歲女士，日前曾至上海，近期與家人返鄉過年，出現咳嗽、發燒病狀。

三總澎湖分院為求慎重，25日深夜將該名11歲女童、38歲女士及其先生、4歲男童一併收治負壓隔離病房。院方依照疾管署檢體採驗規定，在間隔24時採集兩次咽喉拭子檢體，2次檢驗結果都為陰性。

雖然是虛驚一場，但醫院仍高規格進行戒備。（記者劉禹慶攝）

雖然是虛驚一場，但醫院仍高規格進行戒備。（記者劉禹慶攝）

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