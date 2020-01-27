賞花看這裡！ 中和烘爐地、土城太極嶺櫻花盛開

土城太極嶺的山櫻花盛開。（圖由景觀處提供）

2020-01-27 16:34:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕春節賞花何處去？新北市中和烘爐地及土城太極嶺的山櫻花度過寒冬後，現在陸續綻放，估計花期可持續至2月初。民眾前來賞櫻可順道至南山福德宮參拜，登高遠眺市區風景，享受愜意的旅途時光。

新北市政府綠美化環境景觀處長陳進謙表示，中和烘爐地的台灣山櫻主要分布在通往南山福德宮的S型彎道上，山櫻花與福德正神像與廟宇相互輝映，高雅莊嚴，南山福德宮奉祀的土地公以求財聞名，是全台人氣八大財神廟之一。民眾可從捷運南勢角站轉乘249、895公車於烘爐地站下車，沿登山步道步行約1.5公里，或轉乘捷運接駁公車於山頂烘爐地停車場下車，沿登山步道步行約100公尺可抵達。

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陳進謙指出，土城太極嶺位於冷水坑休閒公園內，有多條登山步道，是民眾登山健行的好地方，靠近山嶺頂峰的一段「櫻花隧道」是最佳拍攝點。除賞花外，只要天氣好能見度高，登高可眺望台北盆地，飽覽板橋、新莊、樹林、土城、觀音山及新板特區風景。民眾可由捷運土城站搭乘假日公車F601至山中湖站，前往太極嶺健行賞櫻。

陳進謙說，民眾可瀏覽「2020新北櫻花稼期」網站或於FB「賞花快報」粉絲團點讚，掌握花況訊息，歡迎粉絲分享新北市櫻花資訊、照片及影片。

中和烘爐地南山福德宮的廟宇雕飾和山櫻花相互輝映。（圖由景觀處提供）

中和烘爐地沿途櫻花綻放。（圖由景觀處提供）

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