苗栗石虎遭撞命懸一線 車友、獸醫接力救援

遭撞石虎送醫時，嘴部傷勢嚴重，獸醫師邱治璋立即漏夜手術搶救。（圖由邱治璋提供）

2020-01-27 12:35:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕感人！年初一晚間，苗栗縣鄧姓民眾發現石虎遭車撞擊倒臥馬路上，尚有氣息，立即通報苗栗縣政府農業處，隨後陸續6車友經過，眾人指揮交通、覆蓋毛巾幫受傷石虎保溫、撐傘，隨後由動保人員緊急送醫，經獸醫師漏夜手術搶救，終將石虎從鬼門關前救回，目前生命跡象穩定，已送往南投特生中心進行進一步醫療。

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，初一晚間於苗栗省道台6線6公里後龍往苗栗方向，一隻成年公石虎疑為穿越馬路至後龍溪旁，卻遭車輛撞擊倒臥路中央，民眾發現時，石虎嘴角流血，一氣尚存，隨即通報，並與其他車友等6人指揮交通、助石虎保溫，避免遭二次傷害。

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動保人員到場後隨即將石虎送醫，獸醫師邱治璋顧不得初一晚間與家人團圓，立刻接下急診為石虎緊急手術；邱治璋指出，受傷石虎到院時已站不穩、頭部抖動，立即先進行下顎、舌頭撕裂傷手術，並利用雷射儀消炎止痛，隨後透過高壓氧治療助血管癒合。

經過眾人接力搶救，張葦說，該石虎目前生命跡象穩定，已於初二送往南投特生中心進行後續的醫療及復健；而此也為台六線有紀錄來，第三起石虎遭車撞擊案例，所幸熱心路人及獸醫師全力救援，保住一條珍貴生命。

遭撞石虎經搶救後，生命跡象穩定，已送往南投特生中心進行後續觀察治療。（圖由邱治璋提供）

石虎遭撞第一現場，6名車友即刻通報，並現場交通指揮、保暖等。（記者鄭名翔翻攝）

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