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亂傳醫院出現疫情訊息 衛生局：謠傳疫情最高可罰300萬

中國武漢肺炎疫情風聲鶴唳，台灣民眾也繃緊神經，有人在Line群組中亂傳出現疑似病例，台中市衛生局表示，民眾謠傳疫情已涉及違反傳染病防治法，查證屬實將開罰300萬元，若引發社會恐慌，並可依違反社會秩序維護法送辦。（法新社）

中國武漢肺炎疫情風聲鶴唳，台灣民眾也繃緊神經，有人在Line群組中亂傳出現疑似病例，台中市衛生局表示，民眾謠傳疫情已涉及違反傳染病防治法，查證屬實將開罰300萬元，若引發社會恐慌，並可依違反社會秩序維護法送辦。（法新社）

2020-01-26 21:50:44

〔記者歐素美／台中報導〕民眾在line群組瘋傳大甲李綜合醫院出現疑似武漢肺炎疫情封院，院方澄清是前兩天有位身心症患者自訴丈夫感染，虛驚一場，絕無封院情事；台中市衛生局表示，民眾謠傳疫情已涉及違反傳染病防治法，查證屬實將開罰300萬元，若引發社會恐慌，並可依違反社會秩序維護法送辦。

民眾在line群組謠傳大甲李綜合出現武漢肺炎疑似病例，導致醫院封院，連外送飲料都無法進入醫院，引發民眾憂心。

大甲李綜合醫院表示，封院傳聞為子虛烏有，強調根本沒有疑似武漢肺炎病例，該院運作一切照常，懷疑謠言起因可能是前兩天有一名患有身心症的中年婦人，到該院指稱，自己被丈夫傳染武漢肺炎，經院方調查，根本沒有這回事，婦人也未出現相關病症，但為安撫該名患者的身心，就安排婦人入住隔離病房，白天住院、晚上即出院。

大甲李綜合醫院表示，因為傳聞，外埔區長葉聯慶也接獲里長詢問，還特別打電話到醫院確認，謠言已造成困擾。

台中市衛生局疾病管理科長湯澡瑛表示，民眾散播武漢肺炎的不實消息，已違反傳染病防治法，最高可罰300萬元，若造成民眾恐慌，並可依違反社會秩序維護法送辦，呼籲民眾不要亂傳。

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