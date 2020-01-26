中正橋引道拆除進度超前 初三18時49分開放通車

銜接中正橋台北端的北市重慶南路高架橋，從小年夜9點封橋開拆，力拚在春節連假完工並通車，從即時影像看來，目前連道路標線都已大致繪製完成。（翻攝YouTube影片）

2020-01-26 21:29:33

〔記者楊心慧／台北報導〕連結台北市中正區與新北市永和區的中正橋引道，23日晚上展開拆除工程，目前進度超前，北市府將在明晚開放重慶南路三段（和平西路一段至中正橋頭）通行。

銜接中正橋台北端的北市重慶南路高架橋，從小年夜9點封橋開拆，力拚在春節連假完工並通車，北市府更出動影片團隊，拍攝拆橋過程的紀錄片，經由北市工務局新建工程處施工團隊日以繼夜的努力，可順利在明天晚上通車。

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據新工處統計資料顯示，截至今（26日）上午7時止已完成規劃拆除重慶高架橋量體25跨350根縱向梁、橫梁24組、墩柱48座、兩邊引道長共100公尺，土方約3500立方公尺，混凝土澆置450立方公尺、AC舖築7610平方公尺、標線繪製1500公尺，目前預定進度為84％，實際進度已達96％，整體施工進度持續超前，總計動用施工機具429部，人力已達1053人次。

新工處表示，重慶南路高架橋春節期間拆橋作業封閉施工路段將在明天恢復開放通車，副市長彭振聲將在明晚18時30分主持記者會，將於晚上18時49分宣布開放通車指令，開放重慶南路三段（和平西路一段至中正橋頭）通行。

連結台北市中正區與新北市永和區的中正橋引道小年夜展開拆除工程，預計在明晚開放通車。（記者楊心慧攝）

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