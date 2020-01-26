澎湖出現武漢肺炎疑似病例 縣長盼中央支援防疫

澎湖傳出疑似武漢肺炎個案，三總澎湖分院展開最高等級防疫。（記者劉禹慶攝）

2020-01-26 14:49:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳出疑似武漢型病毒疫情，計有4人隔離在三總澎湖分院負壓病房，引發澎湖民眾恐慌，擔憂重蹈17年前SARS衛生福利部澎湖醫院院內感染風波，縣長賴峰偉今日呼籲中央加派防疫官抵澎，並裝設紅外線體溫測量儀，將疫情阻絕於境外。

原本以為武漢型病毒離澎湖仍很遙遠，大年初一晚間，部立澎湖醫院、三總澎湖分院通報各有1例疑似武漢肺炎病例，均已採取檢體，並收治負壓隔離病房，同時針對其家人進行追蹤。

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部立澎湖醫院通報一例為98年次女性，今年1月11日至18日到蘇州旅遊，1月25日出現咳嗽、體溫38.7，該院已執行X光檢查，並採集檢體送三總；三總澎湖分院通報一例為38歲女性，日前曾至上海，近期與家人返鄉過年，出現咳嗽、發燒病狀，先生及孩子一併進入負壓病房隔離，該院已執行檢查，並收集咽喉檢體檢驗，送往台灣檢驗以確認是否為新型冠狀病毒，最快明日結果出爐。

由於澎湖17年前曾爆發SARS疫情，一對由高雄長庚醫院返鄉的老夫婦，造成衛福部澎湖醫院院內感染，並有2人死亡，至今仍是澎湖人心中陰霾，如今又傳出武漢型肺炎疑似疫情，再度引發恐慌，市面上已出現搶購口罩潮，更令澎湖民眾擔憂，疑似病例搭機交通途徑，要求相關單位能公布，才能及時進行防範。

醫院門口張貼武漢病毒警示標語，面對疫情如臨大敵。（記者劉禹慶攝）

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