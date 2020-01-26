為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖出現武漢肺炎疑似病例 縣長盼中央支援防疫

澎湖傳出疑似武漢肺炎個案，三總澎湖分院展開最高等級防疫。（記者劉禹慶攝）

澎湖傳出疑似武漢肺炎個案，三總澎湖分院展開最高等級防疫。（記者劉禹慶攝）

2020-01-26 14:49:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳出疑似武漢型病毒疫情，計有4人隔離在三總澎湖分院負壓病房，引發澎湖民眾恐慌，擔憂重蹈17年前SARS衛生福利部澎湖醫院院內感染風波，縣長賴峰偉今日呼籲中央加派防疫官抵澎，並裝設紅外線體溫測量儀，將疫情阻絕於境外。

原本以為武漢型病毒離澎湖仍很遙遠，大年初一晚間，部立澎湖醫院、三總澎湖分院通報各有1例疑似武漢肺炎病例，均已採取檢體，並收治負壓隔離病房，同時針對其家人進行追蹤。

部立澎湖醫院通報一例為98年次女性，今年1月11日至18日到蘇州旅遊，1月25日出現咳嗽、體溫38.7，該院已執行X光檢查，並採集檢體送三總；三總澎湖分院通報一例為38歲女性，日前曾至上海，近期與家人返鄉過年，出現咳嗽、發燒病狀，先生及孩子一併進入負壓病房隔離，該院已執行檢查，並收集咽喉檢體檢驗，送往台灣檢驗以確認是否為新型冠狀病毒，最快明日結果出爐。

由於澎湖17年前曾爆發SARS疫情，一對由高雄長庚醫院返鄉的老夫婦，造成衛福部澎湖醫院院內感染，並有2人死亡，至今仍是澎湖人心中陰霾，如今又傳出武漢型肺炎疑似疫情，再度引發恐慌，市面上已出現搶購口罩潮，更令澎湖民眾擔憂，疑似病例搭機交通途徑，要求相關單位能公布，才能及時進行防範。

醫院門口張貼武漢病毒警示標語，面對疫情如臨大敵。（記者劉禹慶攝）

醫院門口張貼武漢病毒警示標語，面對疫情如臨大敵。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》中國2001例確診56死 汕頭市突宣布取消封城
2020-01-26 14:43

武漢肺炎》中國2001例確診56死 汕頭市突宣布取消封城
武漢肺炎》研究：武漢確診人數僅佔感染數5.1％
2020-01-26 14:32

武漢肺炎》研究：武漢確診人數僅佔感染數5.1％
雙薪家庭住帝寶！總價998萬起圓夢

雙薪家庭住帝寶！總價998萬起圓夢
武漢肺炎》疫情延燒 馬祖人盼「關閉小三通」
2020-01-26 14:25

武漢肺炎》疫情延燒 馬祖人盼「關閉小三通」
台商染病「裝沒事到處跑」只罰30萬 網紅爆氣嗆「該罰3億」
2020-01-26 14:17

台商染病「裝沒事到處跑」只罰30萬 網紅爆氣嗆「該罰3億」
星巴克是鄰居 食衣住行育樂一次滿足

星巴克是鄰居 食衣住行育樂一次滿足
武漢肺炎》神預測？ 「瘟疫公司」玩家Mod巧合嚇傻一眾玩家
2020-01-26 13:44

武漢肺炎》神預測？ 「瘟疫公司」玩家Mod巧合嚇傻一眾玩家
生活今日熱門
2020-01-26 11:54

武漢肺炎56死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-25 18:30

武漢肺炎》舞小姐自疑中鏢嚇到通報 揭穿台商隱匿去過舞廳

2020-01-26 12:35

武漢肺炎》兒子從武漢「歷劫歸來」 高調宴客在台中趴趴走

2020-01-25 15:39

地球第2大動物！長鬚鯨擱淺命喪台東海灘 24公尺長似漁船 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播