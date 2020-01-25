為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

10元坐到飽！ 台中市「雙十公車」上路

台中市「雙十公車」正式上路。（記者張菁雅攝）

台中市「雙十公車」正式上路。（記者張菁雅攝）

2020-01-25 15:30:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市「雙十公車」優惠政策今天（25日）正式上路，民眾刷卡搭乘市區公車，不只維持原先的10公里內免費，超過10公里的車資則由上限60元降為10元。台中市長盧秀燕邀請民眾搭乘雙十公車遊台中，不管到哪裡，車資最多只收10元。

盧秀燕說，「雙十公車」今天正式上路，即日起到谷關泡溫泉、新社看花海、造訪霧峰林家花園，通通享有「雙十」優惠，即10公里內免費、超過10公里最多只收10元。

雙十公車上路首日，許多長程旅客都有感，家住大甲區、就讀西屯區宜寧中學的同學說，她平時從大甲坐公車到學校，單趟就要48元，一天來回96元，以20天上學日來算，每月花費近2000元，「雙十公車」上路後，來回只要20元，每個月可省下1500元。

住在南投草屯的學生說，她在南投境內搭公車一站就要20幾元，很羨慕台中有這麼優惠的政策，「考慮畢業以後要到台中就業，因為真的很方便」。

家住梧棲、在市區上班的市民則說，這項政策比騎車或使用其他交通工具通勤都省錢，未來更有意願坐公車上下班。

交通局長葉昭甫說，雙十公車對於長距離通勤、通學的民眾以及偏鄉地區就診民眾，交通費用大大降低，希望藉此強化串連各行政區，活絡區域經濟發展，落實公平正義、幫助經濟弱勢。

葉昭甫說，為了讓雙十公車順利推動，交通局去年已逐步將免費公車補助機制由過去「里程為主」調整為「人次為主」，鼓勵客運業者依據市場機制與民眾需求調整運能載客；去年10月起也透過公車動態資訊系統，對公車發車班次全面自動稽核，督促業者提高公車準點性與可靠度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
批台中「雙十公車」討好民眾 中督盟要求：半年後檢討
2020-01-14 18:01

批台中「雙十公車」討好民眾 中督盟要求：半年後檢討
中市民新年禮物 雙十公車大年初一上路
2020-01-14 11:25

中市民新年禮物 雙十公車大年初一上路
永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場

永慶房屋年度冠軍爽搭百萬超跑登場
新北林口往圓山937公車 新增4輛車縮短班距
2020-01-13 13:35

新北林口往圓山937公車 新增4輛車縮短班距
雙北公車上下車須刷卡 2/1起忘刷沒轉乘優惠
2020-01-09 16:08

雙北公車上下車須刷卡 2/1起忘刷沒轉乘優惠
2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡

2020工藝中心春節特別活動 歡樂幸福數不盡
等了20年！台中866路公車 從福壽農場延伸至天池達觀亭
2020-01-06 22:24

等了20年！台中866路公車 從福壽農場延伸至天池達觀亭
中市免費公車8年半補助近200億 明年預算再加31億
2019-12-06 13:04

中市免費公車8年半補助近200億 明年預算再加31億
生活今日熱門
2020-01-24 18:09

武漢肺炎》疫情升溫 觀光局通知全國旅行社禁止出團中國

2020-01-25 12:07

武漢肺炎41死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-24 20:21

武漢肺炎》台灣新增2確診病例 1台商、1中國旅遊團員

2020-01-24 18:13

武漢肺炎》台商返嘉義發燒就醫 隔離治療檢驗

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播