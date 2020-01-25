10元坐到飽！ 台中市「雙十公車」上路

台中市「雙十公車」正式上路。（記者張菁雅攝）

2020-01-25 15:30:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市「雙十公車」優惠政策今天（25日）正式上路，民眾刷卡搭乘市區公車，不只維持原先的10公里內免費，超過10公里的車資則由上限60元降為10元。台中市長盧秀燕邀請民眾搭乘雙十公車遊台中，不管到哪裡，車資最多只收10元。

盧秀燕說，「雙十公車」今天正式上路，即日起到谷關泡溫泉、新社看花海、造訪霧峰林家花園，通通享有「雙十」優惠，即10公里內免費、超過10公里最多只收10元。

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雙十公車上路首日，許多長程旅客都有感，家住大甲區、就讀西屯區宜寧中學的同學說，她平時從大甲坐公車到學校，單趟就要48元，一天來回96元，以20天上學日來算，每月花費近2000元，「雙十公車」上路後，來回只要20元，每個月可省下1500元。

住在南投草屯的學生說，她在南投境內搭公車一站就要20幾元，很羨慕台中有這麼優惠的政策，「考慮畢業以後要到台中就業，因為真的很方便」。

家住梧棲、在市區上班的市民則說，這項政策比騎車或使用其他交通工具通勤都省錢，未來更有意願坐公車上下班。

交通局長葉昭甫說，雙十公車對於長距離通勤、通學的民眾以及偏鄉地區就診民眾，交通費用大大降低，希望藉此強化串連各行政區，活絡區域經濟發展，落實公平正義、幫助經濟弱勢。

葉昭甫說，為了讓雙十公車順利推動，交通局去年已逐步將免費公車補助機制由過去「里程為主」調整為「人次為主」，鼓勵客運業者依據市場機制與民眾需求調整運能載客；去年10月起也透過公車動態資訊系統，對公車發車班次全面自動稽核，督促業者提高公車準點性與可靠度。

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