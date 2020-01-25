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摸彩券上寫「中」 女作業員大年初一爽中汽車

女作業員黃珮綺抽中汽車大獎，投資報酬率高逹1830倍。（記者洪臣宏攝）

女作業員黃珮綺抽中汽車大獎，投資報酬率高逹1830倍。（記者洪臣宏攝）

2020-01-25 14:10:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市漢神巨蛋購物廣場今天推出「鼠鼠好威福氣袋」，送出TOYOTA ALL NEW VIOS汽車一部，幸運兒是加工區女作業員黃珮綺，她在新聞上看到屬蛇會中獎，花300元買福氣袋，又學同事在摸彩券上寫了好幾個「中」字，獨得54.9萬大獎。

漢神巨蛋是今年南台灣唯一推出福袋汽車大獎百貨業，今天上午還沒開門營業，也有上千人搶購福氣袋。今年幸運兒黃珮綺家住梓官區，特地與家人一起到漢神巨蛋逛街及買福袋，當獎號開出時，她興奮揮手衝上舞台領取大獎。

黃珮綺說，以往大年初一都得上班，今天難得休假，之前看到新聞報導生肖屬蛇今年容易中獎，因而穿上大紅上衣來漢神買福袋，只花了300元買一個會員福氣袋，就中了大獎。

黃珮綺的幸運彩券上寫了好幾個「中」字，這是她祈福方式。她說，沒有特地拜廟祈福，以前看到同事摸彩券上寫了好幾個「中」字，結果真的抽中大獎，第一次模仿就靈驗。

黃珮綺的投資報酬率高逹1830倍，她相信金鼠年會好運一整年，她與家人直說要再去買樂透，讓好運繼續延續，現場也有民眾找她合照握手沾好運。

漢神巨蛋說，沒抽中大獎的顧客也別急著丟掉抽獎券，2月6日至8日加碼推出「福氣加碼抽」活動，憑消費滿300元發票即可兌換抽獎券1張，於2月8日抽出市價89900元PGO J-bubu跑車特仕版機車及各項家電得主，若持鼠鼠好威福氣袋抽獎券兌換，可再加贈1張加碼抽獎券。

黃珮綺在彩券上寫了好幾個「中」字祈福，真的抽中大將。（記者洪臣宏攝）

黃珮綺在彩券上寫了好幾個「中」字祈福，真的抽中大將。（記者洪臣宏攝）

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