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澎湖西乞龜揭序幕 天后宮7000斤米包龜點睛

澎湖開臺天后宮七千斤米包龜開光點睛，幕後功臣師傅留下紀念照片。（翻攝孫一中臉書）

澎湖開臺天后宮七千斤米包龜開光點睛，幕後功臣師傅留下紀念照片。（翻攝孫一中臉書）

2020-01-25 14:29:18

〔記者劉禹慶／高雄報導〕今天是大年初一，澎湖最熱鬧的「西乞龜」活動如火如荼籌備中，澎湖開台天后宮7000斤米包龜，邀請縣長賴峰偉開光點睛，象徵元宵系列活動正式揭開序幕，隨後縣府廣場舉辦「金鼠賀新年團拜暨聯歡活動」，賴峰偉也到花海發放福袋給返鄉踏青民眾。

與「東寒單」、「南蜂炮」、「北天燈」齊名的「西乞龜」活動，一向是澎湖元宵盛會慶典，除了市價近2000萬元的黃金龜王，米包龜也是觀戰重點，今年最大的米包龜，是龍門2苗斤的米龜王，澎湖天后宮的7000斤參加新春團拜也名列前茅。

澎湖天后宮的7000斤米包龜點睛後，縣長賴峰偉偕同太太郭美珍到縣府廣場參加新春團拜，向民眾拜年，祝福新年快樂，鼠年行大運，健康平安，順心如意。活動安排系列精彩民俗遊藝表演接力登場，祥獅、舞龍獻瑞歡慶新年，長長人龍排隊領取象徵好彩頭的紅包福袋，同沾過年喜氣，到處喜氣洋洋。

賴峰偉說，農曆春節第一天，軍民同樂，好的開始是成功的一半，過去一年澎湖穩定成長，成果豐碩，新的一年縣府團隊將持續蓄積能量，幸福啟航，讓經濟更繁榮，百業興盛。賴峰偉也到休憩園區花海走春，發送福袋給返鄉過年外出踏青的民眾，向大家拜年、賀節。

大年初一澎湖縣長賴峰偉率一級主管，向大家拜年。（澎湖縣政府提供）

大年初一澎湖縣長賴峰偉率一級主管，向大家拜年。（澎湖縣政府提供）

傳統澎湖漁村魚灶，躍登今年縣府春節團拜表演項目。（澎湖縣政府提供）

傳統澎湖漁村魚灶，躍登今年縣府春節團拜表演項目。（澎湖縣政府提供）

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