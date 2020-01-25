去年博沒筊…南鯤鯓廟抽出鼠年國運籤 與前年同籤

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜擔任抽籤官。（記者楊金城攝）

2020-01-25 13:10:39

〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府去年國運籤「博沒筊」，未抽出豬年國運籤，今天大年初一抽國運籤，在第16支丙子籤詩順利擲出3聖筊出爐。

南鯤鯓廟丙子籤詩的卦頭是「漢李廣父子陣亡」，籤詩為「命內正逢羅孛關、用盡心機總未安、作福問神難得過、恰是行舟上高灘」。

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這支丙子籤曾在2018抽出國運籤，南鯤鯓廟當年因「政治解籤」困擾太多，還首次邀請中華民俗藝術基金會董事長、政大中文博士林明德和副董事長李豐楙擔任解籤官以昭公信，當年解籤這支「是下上籤」，是下籤裡面的上籤，前半年比較難過，但國運在農曆6月後會逐漸好轉，有機會從下籤轉成中籤。

今天再抽出丙子籤，南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，國運籤是預測國家今年鼠年運勢，不做政治推測，今年不會解籤，由各方各自解讀其意。

北門南鯤鯓代天府今年鼠年農曆大年初一在上午11點抽國運籤，去年因60支籤竟都「博沒筊」，無示籤首，首度未抽出國運籤，使得今天第10年舉辦的國運籤，格外受各方注目。

侯賢遜擔任抽籤官，南鯤鯓廟董事長王連興擔任擲筊官，在第16支丙子籤詩時，王連興擲出3聖筊，國運籤抽中出爐。

南鯤鯓廟鼠年國運籤第16支籤出爐，信眾爭睹。（記者楊金城攝）

南鯤鯓廟董事長王連興擔任擲筊官，在第16支丙子籤詩時，王連興擲出3聖杯。（記者楊金城攝）

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