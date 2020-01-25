愛「倒」長城有獎 白河台灣萬里長城春節比聲量

遊客在年初一至初三勇敢大聲說愛，愛「倒」萬里長城看板。（記者楊金城攝）

2020-01-25 14:00:14

〔記者楊金城／台南報導〕這有趣了，南台灣知名遊樂區的台南白河六溪「台灣萬里長城」在農曆春節推出「2020愛你愛妳，『愛』倒萬里長城」系列活動，遊客在年初一至初三勇敢大聲說愛，愛「倒」萬里長城看板的聲音分貝最高者可獲得市價萬元的全新龍袍裝，亞軍、季軍則分別有3000、1000元現金。

「城主」林務局長（原名林士榮）說，大年初一到初五，夫妻同行，憑身分證生肖屬鼠者免費進場。前100名入園也都能獲贈一元復始的開運小紅包，打卡按讚拍照上傳可額外獲得延長10分鐘的宮廷服裝變裝體驗。

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位於台南白河區六溪里山區的台灣萬里長城園區，佔地廣達10公頃，斥資上億元打造「縮小版」的中國萬里長城，在長城的沿途還設置英雄關、山海關、美人關、烽火台，城下搭建開封府、龍門客棧等仿古木建築，園區造景讓遊客到長城有如身歷其境。

業者也引進宮廷劇古裝約400套戲服，遊客可以付費換裝過足戲癮。

林務局長說，愛「倒」萬里長城的大聲公比賽在大年初一到初三，遊客只要大聲喊愛，超過120分貝就能觸動機關扳倒長城布景看板，而分貝最高者可獲要價上萬元的全新龍袍裝，第二、第三名則分別有3000、1000元現金。

長城園區並在農歷初一至初十五上午9點半到下午4點，也安排月亮歌后李珮菁、司馬玉嬌、鳥來嬤、如花、秀場王子林俊彥等藝人表演，還有紅頂藝人、街頭魔術、雜耍特技的演出。

遊客過年走春，遊覽白河萬里長城後，可造訪關子嶺溫泉、水火同源、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、東山175咖啡公路等景點。

台灣萬里長城的沿途還設置英雄關、山海關、美人關、烽火台。（記者楊金城攝）

台南白河區六溪里的台灣萬里長城園區，打造「縮小版」的中國萬里長城場景。（記者楊金城攝）

台南白河六溪「台灣萬里長城」在農曆春節有許多表演。（記者楊金城攝）

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