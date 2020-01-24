三國兩民族接力送愛 菲籍「大寶」賀年卡暖哭台灣寄養父母

許增鋁、柯玉放夫婦高興地看著「大寶」畫的卡片。（記者蔡宗憲攝）

2020-01-25 15:24:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆春節是華人傳統團圓日子，一對長期擔任屏東家扶寄養家庭的許姓夫婦除夕前收到一封象徵團圓的暖心卡片，來自照顧過5年的菲籍孩子「大寶」，5歲的「大寶」去年從台灣被送到澳洲收養家庭，春節前寄來的卡片感動許姓夫婦，在心裡與遠在澳洲的大寶一家團圓。

5歲的「大寶」仍不擅文字，透過簡單的手畫圖案傳送思念，67歲的許增鋁、柯玉放夫婦看著稚嫩的畫作，想起5年來陪伴成長的一切，一家人高興地看著大寶畫的卡片，談著他們對大寶的想念，開心地說，收到大寶的卡片比收到新春紅包還要高興，堪稱這輩子收到最棒的新春禮物。

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「大寶」是由菲律賓移工媽媽生下，無法照顧，由屏東縣政府寄養安置，當時大寶3個月大，屏東家扶委由寄養家庭許增鋁、柯玉放照顧了5年，順利解決國籍及居留問題後，在去年的11月出養到澳洲，由當地華人Chong姓夫婦收養。

「只要看到火車，就想到大寶的身影和聲音。」許姓夫婦說，擔任屏東家扶寄養家庭12年，照顧過11名寄養童，但「大寶」是照顧最久的孩子，早視大寶為自己親生孩子，大寶最喜歡坐腳踏車去看火車，也很會唱台語兒歌，認識了許多的台灣文化與土地情感，相信他長大後都不會忘記小時候在台灣度過的童年時光。

屏東家扶寄養社工督導黃淑玲說，收養澳洲Chong姓夫婦很喜愛「大寶」，除了提早數月視訊交流，還提早到台灣帶「大寶」出遊培養感情，但要到澳洲生活那天，「大寶」仍捨不得「台灣父母」而放聲大哭，收養父母也陪著「大寶」直掉眼淚，深深感謝寄養爸媽許姓夫婦，才會在農曆年前寄來思念的卡片，維繫這段三國兩民族親情接力。

菲國「大寶」（左）被澳洲夫妻收養。右為家扶人員。（記者蔡宗憲翻攝）

菲國「大寶」新年手繪賀卡暖哭台灣寄養父母。（記者蔡宗憲翻攝）

5歲的「大寶」仍不擅文字，透過簡單的手畫圖案傳送思念。（記者蔡宗憲翻攝）

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