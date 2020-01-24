中正橋引道拆除進度超前 拚初三完成晚間7點通車

連結台北市中正區與新北市永和區的中正橋引道昨晚展開拆除工程，負責施工的北市新建工程處表示，目前工程進度超前，根據氣象預報，初一起可能會下雨，但仍依照表定期程，可望在初三完成拆除並在晚間7點開放通車。（記者簡榮豐攝）

2020-01-24 13:04:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕連結台北市中正區與新北市永和區的中正橋引道昨晚展開拆除工程，台北市長柯文哲今早11點臨時到場視察拆除進度，並到場配合拍攝拆除工程的紀錄片，負責施工的北市新建工程處表示，目前工程進度超前，根據氣象預報，初一起可能會下雨，但仍依照表定期程，可望在初三完成拆除並在晚間7點開放通車。

銜接中正橋台北端的北市重慶南路高架橋，昨晚小年夜9點封橋開拆，力拚在春節連假完工並通車；今早前往視察的柯文哲表示，一年當中只有這個時間有辦法封橋，其他時間的交通流量都太大了，且這座橋還通道永和，所以只能比照忠孝橋的經驗處理，一定會很吵，要請居民多包涵，也拜託大家加油。

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北市府對於拆除工程相當重視，今早出動影片團隊，拍攝拆橋過程的紀錄片，柯文哲表示，不要看拆除工程只有4天，前置作業其實好幾個月，都要兵棋推演，這是相當複雜的工程。

氣象預報初一、初二恐會下雨，柯文哲說，下雨確實會稍微不方便，不過好處是粉塵量也會比較小，不下雨就要一直噴水，不然粉塵量太大了。柯文哲也簡單發放紅包給在場工程人員，以表慰問。

至於目前中正橋拆除進度，新工處科長郭俊昇表示，重慶南路高架橋的橋板結構比較特別，像積木一樣一塊塊拼接，其實像魚骨頭那樣子很硬，但因為該橋比較老舊，所以怪手下去，發現比想像中的好拆很多，原訂今天早上的拆除進度應該要到17%，不過目前進度超前，已到31％。

至於是否有可能提前完工，郭俊昇表示有機會，不過由於氣象預報，明天就會開始下雨，屆時畫標線、AC鋪面等都會受到影響，不過由於僅是道路復原工程，算是臨時性道路，若一直下雨還是會做道路銑鋪，若真的道路品質不好，會請包商刨掉重新銑鋪。

中正橋引道可望在初三完成拆除並在晚間7點開放通車。（記者簡榮豐攝）

台北市長柯文哲24日除夕視察中正橋改建工程作業進度，並發紅包慰問辛勞的工程人員等。（記者簡榮豐攝）

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