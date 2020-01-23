中正橋重慶南路高架橋 服務49年功成身退

2020-01-23 23:04:44

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府辦理中正橋改建工程「重慶南路高架橋拆除工程」，今晚小年夜起利用春節假期施工，預計27日金鼠年大年初三晚上7點完工，恢復雙向各3線道通車；今晚9點半，各式重機具與工程人員準備就緒後，拉開「49年來的辛苦，感謝您，重慶南路高架橋」布條，向承載台北市、新北市民眾通勤往來記憶的橋梁致謝，副市長彭振聲、市府工務局長林志峯象徵性敲卸橋名石碑，旋即鳴笛開拆，敲打聲隆隆作響，吸引數百民眾圍觀攝錄影見證歷史性的一刻。

為了執行重南高架橋拆除工程，市府工務局今天白天已要包商部分機具進駐橋下待命，晚上8點半封閉重慶南路三段與和平西路口往南至水源快速道路路段，橋面、平面道都淨空，兩端車流疏導改道行駛，柏油刨除機、砂石車、怪手、大鋼牙等陸續進場。

重南高架橋沿線居民，有的從公寓、高樓窗戶探出頭來觀看，也有人用手機拍照紀念；家住附近的陳姓老翁帶女兒、女婿與一對外孫子女來圍觀，她的女兒說，這座橋從小看到大，也常經過，從他處搭計程車返家，都跟司機說目的地是「中正橋頭」。

男子謝宗容下午4點就到橋頭正對面的重慶南路中央分隔島，佔好位置準備晚上拍照，他說，住新北市中和區，在兩廳院工作，過去五年多，每天上班都開車經中正橋進台北市，之所以來拍照，「總是要有人為城市留下記憶」，很幸運拍到封橋施工前最後上橋的車輛身影。

彭振聲表示，這座橋從日治時代（民國26年）建橋以來，歷經3次拓寬，並於1971年（民國60年）興建完成重南高架橋，但是耐震、抗洪能力都不足，橋下淨高也不符合現代交通需求，所以要拆除改建，新橋設計為鋼構橋，預計2023年5月初完工通車，拆舊建新的總工程款約22億1790萬元。

市長柯文哲今早受訪說，這是交通要道，禁不起封橋3個月，一年當中只有利用春節時間，交通流量降到最低，閃電戰拆除。

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