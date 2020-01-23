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除夕返鄉圍爐 高公局估國道5路段易壅塞

今日是春節連假首日，國道整體路網車流大致正常，交通部高速公路局也預估，明（24日）天除夕國道全日交通量為90百萬車公里，另有5路段容易壅塞，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。（記者張聰秋攝）

今日是春節連假首日，國道整體路網車流大致正常，交通部高速公路局也預估，明（24日）天除夕國道全日交通量為90百萬車公里，另有5路段容易壅塞，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。（記者張聰秋攝）

2020-01-23 20:09:56

〔即時新聞／綜合報導〕今日是春節連假首日，國道整體路網車流大致正常，交通部高速公路局也預估，明（24日）天除夕國道全日交通量為90百萬車公里，另有5路段容易壅塞，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今天為春節連續假期第1天，國道整體路網車流大致正常，僅部分路段因受事故影響造成車輛回堵壅塞。截至下午6點，國道總延車公里為78百萬車公里，預估全日交通量約為100百萬車公里。

高公局指出，明日為春節連續假期第2日，也是除夕團圓吃年夜飯的日子。預估國道全日交通量為90百萬車公里（與平日87百萬車公里相近），其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日的1.1倍，相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，預判明日壅塞路段，將出現於上午時段之國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3土城-關西、快官-霧峰、國5南港系統-坪林等南向等5路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

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