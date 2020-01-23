高雄燈會「燈王」出爐 今晚開燈展至2/9

2020-01-23 19:20:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2020高雄燈會藝術節」全國創意花燈競賽「燈王」揭曉，其中，鳳山區青年國中締造全國國中組燈王3連霸佳績，所有參賽作品即日起至2月9日在高雄橋至中正橋的愛河畔展出。

2020高雄燈會藝術節將於1月29日（大年初五）點燈揭開序幕，高市教育局配合觀光局舉辦「全國創意花燈競賽」，今年計有近40件作品參賽，競爭相當激烈，法務部矯正署全國各單位熱烈投入參與，展現受刑人豐富創意，及奇特的花燈製作工法。

教育局表示，今年作品走向華麗精緻，各式鼠年造型傾巢而出，松鼠、錢鼠、米老鼠等可愛逗趣，高雄意象、鼠年造型豐富且多元，呈現欣欣向榮的景象與氛圍。

評審成績揭曉，各組燈王作品分別為：國小幼兒組－高市愛群國小「鼠報年來福滿門」、國中組－高市青年國中「三星拱月，吉鼠報喜」、高中職組－高市中華藝校「鼠鼠如意過好年」、大專社會組－法務部矯正署屏東監獄「龍飛鳳舞榮耀高雄」。

特優作品學校有新上國小、愛群國小、民族國中、三民國中、高雄高商、中華藝校、高雄監獄和高雄女子監獄等8隊；環保獎作品分別為：國小幼兒園組－中華藝校附設雙語小學「神奇松鼠小木屋‧藝童歡慶鼠來保」、大專社會組－彰化監獄「環保黑熊」。

教育局表示，由於不少民眾反映今年花燈很精彩，教育局從善如流，花燈提前至今晚開燈，開燈時間今晚至大年初四（28日）晚上6點到10點半，初五（29日）以後平日晚上6點到10點，假日晚上6點到10點半。

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