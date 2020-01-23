大小朋友「樂透」！台南首座最長地景溜滑梯 祥合公園誕生

台南首座最長的地景式溜滑梯，在永康區祥合公園誕生啟用，小朋友玩得笑開懷。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-23 12:53:45

〔記者王俊忠／台南報導〕因應市民實際需求，台南市長黃偉哲積極推動特色公園政策，永康區公七預定地新闢以共融式遊戲場為特色的祥合公園，近日已完工並完成驗收，農曆春節前夕啟用、加入迎春民眾休閒娛樂活動的行列。

市府工務局表示，祥合公園位於永康區中華二路旁，公園面積約1萬3700平方公尺，開發總經費2億7400萬元，公園設計保留該教會原有十字教堂地基、受洗池、吊橋遺址等歷史意象，也保留既有老樹，同時新植77棵喬木，充滿豐富的生態景觀。

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特別的是遊戲場域利用公園地形中原有5公尺的高低落差，設置1座台南最長達12.5公尺地景式的磨石子溜滑梯，同時規劃無障礙坡道、礫石、細沙沙坑與沙盤，大小朋友、行動不便者都適合使用的共融式遊戲場；同時也解決地區排水設置箱涵幹線，讓公園更具多元化休閒設施及解決水患問題。

工務局說，公園原土地所有權屬於基督教美意會，市府十分感謝2017年該教會願意以市價一半與市府協議，讓市府得以節省公帑獲得1個當地渴望20年之久的公園。

市府強調，因為永康區人口密度堪稱全市最高，但大面積的公園較少，且要在大樓林立、寸金寸土的住宅區新闢大型公園，相當不容易，市府積極打造特色公園，工務局在永康區開闢祥合公園設置共融式遊戲場，讓市民朋友不分年齡都可以享受早期溜滑梯的樂趣，並配合現地景貌規劃為山水景緻公園，一圓當地居民的公園夢。

台南首座最長的地景式溜滑梯，在永康區祥合公園誕生啟用，小朋友玩得笑開懷。（記者王俊忠翻攝）

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