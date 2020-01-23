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南投警方一張圖 遊客秒懂春節期間地雷路段及管制措施

南投縣警局製作春節期間縣內主要風景區聯外道路交通預判表，供民眾參考。（記者佟振國翻攝）

南投縣警局製作春節期間縣內主要風景區聯外道路交通預判表，供民眾參考。（記者佟振國翻攝）

2020-01-23 10:18:42

〔記者佟振國／南投報導〕農曆春節連假今天展開，各地也將陸續湧現返鄉與出遊車潮，南投縣有多處知名廟宇、觀光景點，警方則是製作除夕至大年初五的交通狀況預判表，預判交通狀況、預估壅塞地點及國道實施管制措施，希望駕駛一表在手，儘量避開塞車路段與時段，平安順暢抵達目的地。

警方表示，今天小年夜與明天除夕，多半是返鄉的車潮，主要是國道3號、國道6號交流道及周邊道路易有壅塞情形，大年初一（25日）至初四（28日）則是民眾出遊潮。

許多民眾利用大年初一至廟裡拜拜祈福求財，縣內各大廟宇包括竹山紫南宮、草屯敦和宮與惠德宮、名間受天宮、埔里地母廟等周邊道路車多。

初二（26日）回娘家及走春拜年，車流量將較初一更多，初三（27日）、初四（28日）則是出遊尖峰及第一波北返車潮，包括紫南宮、溪頭、日月潭、杉林溪、九族文化村、清境農場、合歡山、信義東埔及南投燈會周邊聯外道路，以及國道3號竹山、名間、南投交流道，國道6號愛蘭交流道車多。

初三、初四國道也有管制措施，下午1點至晚間6點國3北上高乘載、名間交流道集向入口全時封閉、省道台76線中興系統交流道封閉，車輛須由碧興草溪路口下匝道，轉中興或草屯交流道上國3。

至於大年初五（29日）則是最後一波北返車潮，車流量逐漸恢復正常，名間、竹山、中興、愛蘭等交流道為壅塞地點。

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