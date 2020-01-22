小心別感冒！一張圖秒懂春節連假天氣

2020-01-22 20:17:21

〔即時新聞／綜合報導〕春節連假即將展開，天氣風險公司製圖整理各地天氣和氣溫，指出假期大致分為「暖熱」、「濕涼」、「乾冷」3個階段。氣象專家彭啟明也提醒，這次連假天氣變動實在很大，請大家務必留意，做好健康管理。

天氣風險說明，小年夜到初一各地都很溫暖，甚至有點悶熱的感覺，不過西半部民眾要留意空氣品質；初二隨著鋒面通過，全台有雨，氣溫開始下滑；初三，雨勢轉小，但冷空氣加強；初四溫度持續下探，雨勢漸漸緩和；到了初五將轉為乾冷天氣，中北部夜晚清晨甚至可能會出現10度左右低溫，有機會挑戰近兩年來首波「寒流」。

也提到，初二晚間起北部與中部高山降雪機率漸提高，初三、初四配合大氣中層水氣，中北部高山持續有降雪機會，初五起乾空氣移入，降雪逐漸停止。這次北部、中部山區雪線有機會降至2000公尺左右。

氣象達人彭啟明建議，民眾走春宜趁早，下雨又轉乾冷的天氣並不適合外出，要多加留意年長者的健康；另外，上班日前後非常冷，冬衣要準備夠。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書全文

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