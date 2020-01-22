武漢肺炎》SARS期間建立 新北聯醫負壓隔離病房待命

2020-01-22 19:54:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕國內出現首例自中國武漢返國的嚴重特殊傳染性肺炎境外移入個案，疫情升溫，新北市副秘書長朱惕之今天下午至新北市傳染病指定應變醫院、新北市立聯合醫院三重院區，視察防疫作為。新北市立聯合醫院內科主任劉潔如表示，符合通報條件的疑似病例將和其他患者就醫動線隔離，獨立至隔離區初步檢驗，不進入急診室，避免交叉感染。三重院區也提供11床負壓隔離病床待命。

新北市立聯合醫院急診室醫師林煒濬說，急診室外會設置發燒篩檢站，所有病人進醫院前都要量體溫，將確認發燒者TOCC（旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸史（Contact）及群聚史（Cluster））。

劉潔如解釋，患者有符合武漢旅遊史，加上發燒、急性呼吸道感染症狀；或者有中國旅遊史，並有肺炎症狀，符合兩項其一的狀況，就會立即從獨立通道送至隔離區、負壓隔離室，直到檢驗結果出爐，若檢驗為陽性，則住進負壓隔離病房治療，陰性才解除隔離。

劉潔如說，SARS和武漢肺炎皆為冠狀病毒感染，當時所建立的病人動線管理基礎，可供武漢肺炎防疫參照，SARS期間建立的負壓隔離病房，平時並不開放，上一次開放已是2009年H1N1新型流感大流行時。

朱惕之則說，一定要做好萬全準備，也要感謝犧牲春節假期堅守崗位的防疫人員。

對於新北有一例52歲男子疑似個案，新北市政府衛生局局長陳潤秋說，檢驗結果預計今天下午出爐，目前仍在隔離觀察治療。

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