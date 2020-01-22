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台中「科湳愛琴橋」通車 中科到水湳省20分鐘車程

2020-01-22 18:17:44
台中「科湳愛琴橋」今通車，中科到水湳省20分鐘車程。（記者蘇孟娟攝）

台中「科湳愛琴橋」今通車，中科到水湳省20分鐘車程。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕串聯台中市中科與水湳的豎琴式斜張橋「科湳愛琴橋」，今日正式通車，台中市建設局指出，中科到水湳市區的車程將可大幅縮減15至20分鐘；主持通車儀式的台中市長盧秀燕指出，科湳愛琴橋的通行對台中有4個意義，促進交通順暢、經濟發展與振興觀光之外，也有感情順遂的祝福，她感謝市府團隊努力，歷時3年多終完成浩大工程。

盧秀燕指出，「科湳愛琴橋」是台中的重大建設，總花費9億362萬元、歷經3任市長完成，這次第4標橋梁工程自2017年7月動工，今年1月主線橋梁完工，趕在春節前完工通車，就是要讓台中新的一年交通順暢。

台中「科湳愛琴橋」今通車，中科到水湳省20分鐘車程。（記者蘇孟娟攝）

台中「科湳愛琴橋」今通車，中科到水湳省20分鐘車程。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕說，這座橋開放市民參與命名，藉由網路公開號召，全國總動員構思橋樑名稱，為台中開創新的意義。建設局表示，「你命名我按讚」公開徵名投票活動收得2000多件作品，最後由「科湳愛琴橋」榮獲最高票數。今日現場也頒發給命名者首獎3萬元獎金。

建設局長陳大田表示，原本中科至水湳市區需繞行及待轉多次，通車後可直接貫通，尖峰時刻減少約15至20分鐘車程，使中科及水湳市區往來更便利，大幅地紓緩國道一號中清大雅交流道，及環中路周邊車流。

台中「科湳愛琴橋」今通車，中科到水湳省20分鐘車程。（記者蘇孟娟攝）

台中「科湳愛琴橋」今通車，中科到水湳省20分鐘車程。（記者蘇孟娟攝）

此外，科湳愛琴橋榮獲工程獲「3金獎」，包括工程界最高殊榮的行政院公共工程「金質獎」特優、去年台中市「金安心獎」與勞動部「金安獎」，對台中別具意義。

建設局說明，市府規劃「中部科學工業園區東向聯外道路工程」，全長約3.264公里，連接中科及水湳經貿園區，其中第1至3標已於2000年先行接至環中路，這次開通工程為第4標，鄰近國道一號中清交流道，跨越台74線快速道路延伸至水湳，工程也納入輕軌結構體，為台中首座輕軌共構大橋。

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