信用卡扣款千元卻沒搶到手機 消費者將告三星電子商城

胡先生決定提起民事訴訟爭個公道。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-22 17:43:08

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市一名消費者胡先生參加網路商城促銷活動，以極優惠價格購得手機，且信用卡刷卡成功扣款，卻遭商城告知優惠價手機數量有限，取消訂單。胡先生認為銷售畫面內針對活動銷售規則標示不清，且信用卡已扣款，應認定交易成立。該案經新竹市消保官辦公室調解不成，胡先生欲對網路商城提起訴訟，新竹市消保官提醒，網路促銷方案五花八門，尤其年節間也會有許多促銷活動，建議消費者先了解活動規則，以免被低價吸引卻造成後續爭議。

新竹市消保官表示，胡先生參加台灣三星電子商城推出的促銷活動，在11月中以1111元標得三星J4+新手機。三星電子商城在作業上，先扣消費者信用卡款，再以扣款時間先後排序決定銷售數量限額，事後消費者收到信用卡帳單發現銀行已請款，以為標到了手機，結果被通知因數量有限訂單取消，需待數日後再將所請款項沖回，氣得提出申訴。

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胡先生質疑，該銷售頁面規則內容不清楚，字體很小，一般消費者閱讀不易，且數量有限，網路商城仍先向信用卡公司扣款，因此他堅持交易應該成立，他認為該活動應以消費者下標先後時間決定，若下標時間超過促銷數量限額，就不應向信用卡銀行請款。

消保官表示，依據經濟部公告之「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」第5點規定：企業經營者應於消費者訂立契約前，提供商品之種類、數量、價格及其他重要事項之確認機制，並應於契約成立後，確實履行契約。因此，企業者辦理網路促銷活動應事先將促銷辦法公告，若有數量限額也應一併告知。

消保官表示，三星電子商城在促銷活動雖有活動規則告示，但如胡先生所言，告示在不明顯處，一般消費者無法馬上得知；再則活動程式設定若有數量限額應先設進入關卡，而不是扣款後再告知消費者未在限額內訂單取消。

消保官強調，對消費者信用卡銀行請款扣帳，似是對此交易做再確認的動作，三星電子商城應履行此交易，而不是以活動有告示就免其責任。該案日前已經由新竹市消保管消費者調解，惟三星電子商城對消保官意見持保留態度，胡先生決定提起民事訴訟爭個公道。

消保官提醒，促銷活動常搭配節日進行，年節將至，類似的網路促銷或百貨、賣場、便利商店業者的年節福袋活動花樣甚多，籲請消費者要先看清楚業者的活動規則，中獎機率、未中獎之商品價值等規定辦法，避免白高興一場

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