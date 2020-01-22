新竹動物園推動物彩繪列車 加開台鐵基隆苗栗區間車

新竹動物園推動物彩繪列車。（市府提供）

2020-01-22 13:03:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕動物彩繪列車這些地方也能搭！新竹市政府表示，除了原本行駛台鐵六家線的動物彩繪列車，今起台鐵西部縱貫線基隆到苗栗也增加一列動物彩繪列車，於上午9點38分從基隆站發車，每日行駛於基隆與苗栗之間。市府表示，加開西部縱貫線後，從基隆、台北、汐止、桃園、中壢、竹南、苗栗等出發的旅客，也都有機會搭乘動物列車，在河馬、山羌、老虎、台灣獼猴陪伴下，前往新竹市立動物園。

城市行銷處表示，日前推出六家線（六家－新竹）動物彩繪列車獲得熱烈好評，因此市府再與台鐵合作，增加1組縱貫線動物列車（基隆-苗栗），從1月22日到3月中旬，搭乘行駛基隆到苗栗區間車，就有機會獲得超特別的返鄉體驗，也歡迎大家隨這列歡樂動物列車，一起前來探訪新竹動物園。

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市府交通處也說，除了搭乘火車抵達新竹市，為讓春節旅客能更便利抵達動物園，市府也在「新竹火車站」（河馬線）及「新竹文創館」（山羌線）設立接駁站，除了除夕當天配合動物園休館停駛，小年夜（1/23）與過年期間（1/25-29，初一至初五）每日都有行駛，上午8:40首班車，歡迎民眾多加利用。

市府也提醒，動物彩繪列車六家線（六家-新竹）預計行駛至2月9日，西部縱貫幹線（基隆-苗栗）預計行駛至3月中旬，班次將配合台鐵調度，要搭乘列車的民眾請把握機會，歡迎過年期間前往新竹市立動物園走春小旅行。

新竹動物園推動物彩繪列車。（市府提供）

新竹動物園推動物彩繪列車。（市府提供）

新竹動物園推動物彩繪列車。（市府提供）

新竹動物園推動物彩繪列車。（市府提供）

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