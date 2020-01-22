誇張！國一男學生竟嗆女班導「寒假作業如果派太多我要X妳！」

國一男學生阿璋屁股有輕微瘀傷。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-22 11:45:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市某國中1名國一男學生阿璋（化名）於1月16日公民課下課時，竟當著同學面前對女老師說「如果妳寒假作業派太多，我就要去Ｘ妳」。班導師得知後把事件壓下來、未通報校方，轉知男學生的游泳隊教練，請教練協助管教，不料阿璋同學竟向市府社會局不實舉報指阿璋遭到體罰、被打到全身是傷。

男學生班導師要求阿璋寫下「事件經過陳述悔過書」，阿璋竟偽造教練簽名，兩名教練為修正男學生偏差行為，1月17日下午在泳隊泳訓時，持空心的塑膠船槳柄處罰阿璋，阿璋屁股有一些瘀青，阿璋同學得知後打電話向社會局舉報，指阿璋遭教練不當體罰，被打到全身是傷。

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教練表示，阿璋在小學階段就有嚴重行為偏差，他時常恐嚇其他男同學買東西給他吃、對女同學有肢體碰觸；小四時為了玩溜滑梯，曾拿美工刀押在同學脖子上；也曾拿東西丟老師、情緒失控踹學校廁所的門。

阿璋行為讓學校與老師非常頭痛，同學們都很怕他。阿璋母親說，當時有社工輔導阿璋1年多，但似乎沒有什麼效果，直到上國中進入游泳隊，1年多來，教練嚴格管教、團體生活約束訓練，讓阿璋逐漸修正其行為，雖然還是會犯錯，但已有顯著改善。阿璋母親說，就是因為教練用心教導，她才放心，因她在外地工作，全權把兒子交給教練管教。

阿璋母親透露，兒子成長在家暴的家庭環境，其父親常罵三字經，酒後更常對其母親（阿璋的祖母）及她家暴，在這樣的打罵環境中，阿璋人格發展嚴重受到影響，念小學時就會出口成髒、罵三字經粗話，她也是因受不了家暴才離婚。

校方表示，阿璋在學校該遵守的會遵守，但是對老師較不尊重、說話有時口無遮攔，常談到性的問題，會犯錯，這都是這年紀孩子會犯錯的；曾有幾次對女同學肢體碰觸，因情節輕微，老師沒通報、希望慢慢導正他的行為。

阿璋的母親替兒子的教練喊冤說「教練真的是為了要管教兒子」，希望相關單位深入查明孩子受責罰的原因，不要追究教練。針對此個案，市府社會局回應已派人進行相關調查；教育局則說尚未接獲個案通報。

社會局今回應表示，有關南市某國中少年疑似遭游泳教練不當管教案，家防中心接獲通報已派社工調查瞭解是否有違反兒童及少年權益保障法第49條情事。若調查成立確實有違反此法情事，將依同法97條處新台幣六萬元以上、六十萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

社會局呼籲，對於兒少的身心健全乃至於人格發展，社會大眾應給予相當關注與保護，嚴正提醒任何人不得傷害兒少身體或精神上的虐待、處罰等不當對待。

國中游泳隊教練被控拿空心船漿柄處罰男學生阿璋。（記者王俊忠翻攝）

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