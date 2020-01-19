天天吃好料》台中銅鑼灣港式餐廳 拿手港式燒鴨

銅鑼灣港式餐廳的片鴨是包著鳳梨一起吃。（記者張菁雅攝）

2020-01-30 09:15:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市銅鑼灣港式餐廳開業3年多，一直以港式點心聞名，最近擴大營業，並邀請40年資歷的香港師傅坐鎮，推出多項燒臘商品，其中，燒鴨是港式作法，烹調方式和北京烤鴨不同，老饕讚不絕口；酥脆不膩的「金磚燒肉」也讓客人驚艷不已。

銅鑼灣港式餐廳是幾位老師傅一起開的店，因為是自己的店，特別重視品質，希望客人能以平民價格吃到星級飯店等級的料理。銅鑼灣港式餐廳以港點建立口碑，生意相當好，假日一位難求，去年隔壁的店面停業，房東常看到銅鑼灣門口很多客人在候位，建議他們乾脆租下店面，擴大營業。

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銅鑼灣租下隔壁店面後，去年9月底另成立「金鐘燒臘鋪」，推出燒鴨、燒鵝、燒肉、叉燒等多樣燒臘菜色，不但讓老客人有新的選擇，而且還賣起便當，上班族、小家庭平常就能吃到道地的港式燒臘。

銅鑼灣港式餐廳經理張光祖表示，燒臘鋪邀請40年資歷的香港師傅余炳權擔任主廚，燒鴨是招牌商品，除選用櫻桃鴨外，採廣式悶爐工法，製作方式和北京烤鴨不同，鴨的肚子內會填充很多香料，鴨肉吃起來香味十足，這是北京烤鴨沒有的作法；另外，原本港式燒鴨沒有片鴨，但台灣人喜歡片鴨，因此店內還是提供片鴨服務，片的方式也和北京烤鴨不同，前者是片下來的肉比較多，後者則是皮的比例較多。

由於燒鴨本身味道濃郁，這裡的沾醬是冰梅醬，而且包著鳳梨一起吃，以達到解膩的效果，這樣的吃法在其他地方吃不到。為滿足客人喜好，銅鑼灣一樣有一鴨二吃，可以選擇秘製鴨架湯或爆炒鴨架骨。

另外，「金磚燒肉」也是余師傅的絕活，選用帶皮的三層五花肉，肥瘦有一定比例，一咬下去，酥脆的外皮融合著油香，連不敢吃肥肉的客人都忍不住吃了幾塊。

銅鑼灣港式餐廳提供片鴨服務。（記者張菁雅攝）

「金磚燒肉」酥脆不膩。（記者張菁雅攝）

金鐘燒臘鋪也賣便當。（記者張菁雅攝）

玫瑰油雞（左）配上油蔥醬，五香牛腩（右）滷得十分入味。（記者張菁雅攝）

銅鑼灣港式餐廳受到老饕喜愛。（記者張菁雅攝）

銅鑼灣港式餐廳已在台中市開業3年多。（記者張菁雅攝）

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