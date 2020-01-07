小編精選》新的一年提不起勁嗎？ 來看這些挑戰體能極限的勵志故事吧！

日本網友養的倉鼠跑轉盤，不管被甩出去幾次都會回來跑。（圖片由推特mayu680310授權）

2020-01-25 13:00:00

〔影音新聞／綜合報導〕不管在哪個年代，激勵人心的故事總是能讓人感動，這次小編精選三個動人的勵志故事，有肢體缺陷的人士挑戰極限，做出一般人做不到的動作，也有動物界的代表，看了會讓人覺得牠這麼努力，身為人類的我們能不加把勁嗎？

僅靠雙手攀岩登頂！腦麻運動員用超強臂力證明自我 請繼續往下閱讀...

加拿大的運動家Woody Belfort雖然罹患小兒麻痺導致雙腳不良於行，平時得靠輪椅移動，但他勤於鍛練身體，並在去年開始挑戰攀岩這項一般人印象中需要手腳配合的運動。經過多次失敗依然沒有放棄，最後他用影片向眾人成功證明，就算坐在輪椅上，他仍然有辦法靠著上半身的力量往上爬到終點，讓人相當佩服他的毅力。

單手舉起破百公斤！ 世界最壯獨臂人的勵志故事

美國獨臂人Logan Aldridge去年用單手舉重的影片在網路瘋傳，沒鍛練身體的人舉不起來的重量，他僅靠著單手就能辦到，他曾表示單手能挺舉破百公斤的重量，有最壯獨臂人的稱號。Logan Aldridge 13歳時在玩寛板滑水時意外失去了左臂，後來他抱著要成為世界最壯獨臂人的目標邁進，去年他參加WheelWOD這項聚集世界各地肢障運動員的混合健身公開賽並獲得冠軍，成功完成自己的目標。

勵志片》不管被甩出去幾次都要回來跑 超萌倉鼠無影腳示範人生道理

不是只有人類努力向上的背影讓人覺得勵志，看了這隻老公公鼠就能明白，日本有名網友養了7隻老公公鼠，為了讓鼠鼠運動，設置了一個轉盤給牠們奔跑，但是其中一隻卻技術不好，老是跑一半就被離心力甩飛，但牠依舊不屈不撓繼續挑戰，可愛的畫面讓網友留言說，「這是最勵志的紀錄片了！」。

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