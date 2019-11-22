南迴拓寬年底全線通車 台東、屏東往返省30分鐘

台9線安朔－草埔年底將通車，當中安朔高架橋以「藏橋於林」友善環境為規劃設計理念。（記者鄭瑋奇攝）

2019-11-22 22:37:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台9線南迴公路拓寬改善計畫最後一哩路安朔－草埔段，目前工程已在收尾階段，將於今年12月下旬正式通車，交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處長江金璋表示，年底全線通車後，許多路段截彎取直、增加道路容量，往返屏東與台東間的行車時間可大幅縮短，香蘭－草埔原本至少要1.5小時，通車後可節省30分鐘以上，除春節返鄉車潮之外，應該不會再出現塞車情況。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，其北端台東縣太麻里鄉香蘭－金崙段，已於7月1日通車，配置3至4車道；續往南走的金崙－大鳥段，也於10月28日開放4車道通行；最南端的安朔－草埔段則配置4車道，預計於12月下旬通車。公總指出，拓寬計畫不只提升區域交通品質與效率可提升，還能提升在地居民與東部地區醫護水準及就醫方便性，更帶動沿線觀光產業發展，相信對屏東及台東地區的經濟發展會更有莫大助益。

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南迴公路拓寬計畫，是以安全、永續、人本、景觀、地方發展與新技術為主軸，針對不同工程特性分別進行規劃，例如草埔隧道消防設計有水霧系統，車輛起火時系統可自動偵測，並於3分鐘內自動啟動灑水，可在消防人員到場前，先有效控制火勢及降溫；通風採縱流加點排式系統模式，起火產生濃煙時，1分鐘內就會啟動通風系統，煙霧會控制往下游出口及中央豎井吹散，讓上游進入隧道被火勢阻擋住的車輛，車內人員能夠安全疏散。

安朔高架橋施工則採高橋墩模組化施工、井式基礎湧水透水環工法、空載光達應用於邊坡監看、動植物環境監測等，多是國內公共工程創新與首見。施工同時西濱南工處也與農委會跨域合作進行保安林地復育，對於工地遺址監看搶救、碳排放盤查等作業，也都落實執行。

公總指出，全長4.8公里的安朔高架橋，以「藏橋於林」友善環境為規劃設計理念，路線跨越安朔溪後、沿著支流蜿蜒而上至草埔隧道北口，最高橋墩逾57公尺，民眾行駛過程左右兩側均有山林環繞，有種悠遊山林、居高臨下之感。

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