為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南迴拓寬年底全線通車 台東、屏東往返省30分鐘

台9線安朔－草埔年底將通車，當中安朔高架橋以「藏橋於林」友善環境為規劃設計理念。（記者鄭瑋奇攝）

台9線安朔－草埔年底將通車，當中安朔高架橋以「藏橋於林」友善環境為規劃設計理念。（記者鄭瑋奇攝）

2019-11-22 22:37:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台9線南迴公路拓寬改善計畫最後一哩路安朔－草埔段，目前工程已在收尾階段，將於今年12月下旬正式通車，交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處長江金璋表示，年底全線通車後，許多路段截彎取直、增加道路容量，往返屏東與台東間的行車時間可大幅縮短，香蘭－草埔原本至少要1.5小時，通車後可節省30分鐘以上，除春節返鄉車潮之外，應該不會再出現塞車情況。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，其北端台東縣太麻里鄉香蘭－金崙段，已於7月1日通車，配置3至4車道；續往南走的金崙－大鳥段，也於10月28日開放4車道通行；最南端的安朔－草埔段則配置4車道，預計於12月下旬通車。公總指出，拓寬計畫不只提升區域交通品質與效率可提升，還能提升在地居民與東部地區醫護水準及就醫方便性，更帶動沿線觀光產業發展，相信對屏東及台東地區的經濟發展會更有莫大助益。

南迴公路拓寬計畫，是以安全、永續、人本、景觀、地方發展與新技術為主軸，針對不同工程特性分別進行規劃，例如草埔隧道消防設計有水霧系統，車輛起火時系統可自動偵測，並於3分鐘內自動啟動灑水，可在消防人員到場前，先有效控制火勢及降溫；通風採縱流加點排式系統模式，起火產生濃煙時，1分鐘內就會啟動通風系統，煙霧會控制往下游出口及中央豎井吹散，讓上游進入隧道被火勢阻擋住的車輛，車內人員能夠安全疏散。

安朔高架橋施工則採高橋墩模組化施工、井式基礎湧水透水環工法、空載光達應用於邊坡監看、動植物環境監測等，多是國內公共工程創新與首見。施工同時西濱南工處也與農委會跨域合作進行保安林地復育，對於工地遺址監看搶救、碳排放盤查等作業，也都落實執行。

公總指出，全長4.8公里的安朔高架橋，以「藏橋於林」友善環境為規劃設計理念，路線跨越安朔溪後、沿著支流蜿蜒而上至草埔隧道北口，最高橋墩逾57公尺，民眾行駛過程左右兩側均有山林環繞，有種悠遊山林、居高臨下之感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南迴公路改善揭達仁秘境！首推雙坂單車遊程
2019-11-09 10:51

南迴公路改善揭達仁秘境！首推雙坂單車遊程
草埔隧道將通車 台東達仁鄉民不滿命名：情何以堪！
2019-11-06 10:35

草埔隧道將通車 台東達仁鄉民不滿命名：情何以堪！
古早味紅茶 竟做到24小時不打烊

古早味紅茶 竟做到24小時不打烊
台9線南迴公路拓寬4線道通車 無敵美景意外曝光！
2019-10-30 12:27

台9線南迴公路拓寬4線道通車 無敵美景意外曝光！
僅此1次！南迴通車馬拉松報名爆滿 劉櫂豪促擴大舉辦
2019-10-08 09:46

僅此1次！南迴通車馬拉松報名爆滿 劉櫂豪促擴大舉辦
坐擁中路雙公園 昭揚君麗優質抗震宅

坐擁中路雙公園 昭揚君麗優質抗震宅
南迴公路拓寬 12月20日全線通車／安朔高架橋接近完工 草埔隧道第一階段僅開放大小客車
2019-07-17 05:30

南迴公路拓寬 12月20日全線通車／安朔高架橋接近完工 草埔隧道第一階段僅開放大小客車
壯觀！南迴巨龍安朔高架橋、草埔隧道 預計12/20通車
2019-07-16 16:34

壯觀！南迴巨龍安朔高架橋、草埔隧道 預計12/20通車

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播