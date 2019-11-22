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白沙屯媽祖花蓮遶境 突轉蕭美琴競總會場停駕

花蓮境內最大的媽祖廟-港天宮本月將舉行36週年宮慶，今年首度邀請苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖到花蓮遶境，晚間突然轉入立委蕭美琴競選總部成立的會場。（蕭美琴辦公室提供）

花蓮境內最大的媽祖廟-港天宮本月將舉行36週年宮慶，今年首度邀請苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖到花蓮遶境，晚間突然轉入立委蕭美琴競選總部成立的會場。（蕭美琴辦公室提供）

2019-11-22 21:43:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮境內最大的媽祖廟-港天宮本月將舉行36週年宮慶，今年首度邀請苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，今天開始一連3天在花蓮地區遶境進香，首日選在花蓮市中正路、中華路及中山路的金三角商圈，晚間8點左右媽祖鄰近自由廣場時忽然停駕，正好是明日立委蕭美琴競選總部成立大會場地，蕭美琴與競選團隊虔誠迎接。

美琴在臉書上寫道：「讓人感動的一刻！在我的服務團隊正忙著準備明天競選總部成立會場，我的上帝保佑著我，讓颱風沒有影響我的腳步。而我的助理團隊們所信仰的白沙屯媽祖，今天晚上在花蓮市區遶境，也來到我們會場停駕，隨後在競選總部門口稜轎腳，高喊台灣會贏。雖然我們有著不同的宗教信仰，但基督與媽祖共同的語言是慈悲與憐憫。願神賜福台灣的子民平安，也給我們力量繼續守護台灣這片土地。」

港天宮指出，經向媽祖請示邀請白沙屯媽祖前來為花蓮一起遶境祈福，獲得雙方同意，這項盛大的遶境祈福活動，訂於22日到24日舉辦，將依傳統舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕與安座等主要典禮，之後還將一連舉辦5天法會，全部活動共8天。

港天宮指出，第1天晚間6點從花蓮代天府出發，行經花蓮金三角鬧區徒步遶境，雙媽祖一同遶境花蓮市中心，第2天上午6點從花蓮港天宮出發行經花蓮勝安宮到花蓮縣政府客家事務處，再遶境帝君廟聖天宮回花蓮港天宮，第3天上午6點從花蓮港天宮出發到鳳林壽天宮，行經鳳林鎮至碧雲寺採跳躍式徒步到壽豐鄉國聖廟。

「白沙屯媽祖往北港徒步進香」歷史悠久，從苗栗到雲林北港來回400公里左右，最大特色就是行程飄忽不定，全憑媽祖當下指示，時常會有突然大轉彎或鑽進民眾家裡，甚至不走馬路改走河床或田埂的突發狀況，也因如此被登錄為台灣「國家重要無形文化活動資產」，是台灣相當重要的民俗慶典之一。

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