公館知名飲料店「陳三鼎」驚傳歇業？ 鄰爆：準備頂讓

位於公館商圈的陳三鼎飲料店以黑糖珍珠撞奶聞名，已經開業10多年，每日都有國內外觀光客前來消費，店前往往大排長龍。（擷取自陳三鼎黑糖青蛙撞奶粉專）

2019-11-22 23:25:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公館知名飲料店「陳三鼎」驚傳歇業！有附近鄰居指出，已經連續兩週沒營業；也有網友指出，日前想去消費時，遇到店家在收拾東西表示即將歇業。陳三鼎上月曾傳出蟑螂事件，還驚動衛生局到場檢查，歇業疑似與此事件有關。

位於公館商圈的陳三鼎飲料店以黑糖珍珠撞奶聞名，已經開業10多年，每日都有國內外觀光客前來消費，店前往往大排長龍。不過今年10月初店家曾傳出「蟑螂事件」，一名消費者喝下飲料後驚覺有異物，吐出後赫然是蟑螂屍體，店家當下承認並願意賠償10倍價錢，不過消費者認為店家態度不佳，因此決定報警、並通報食安單位。

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雖然陳三鼎通過衛生局複查，也沒有被開罰，不過近日卻連續數天拉下鐵門不營業。對此，有連日撲空的網友直接在店家粉專詢問「20、21日是無預警連休兩天嗎？」結果有其他網友回應指出，「家人18號去遇到店家整理東西說歇業了」。

綜合媒體報導，當地里長指出，陳三鼎已經1到2週沒有開店營業，可能跟之前發生的蟑螂事件有關，由於店家僅是租用店面平常少有互動，因此也不清楚是否真的停業；牛奶送貨員也稱，老闆曾說要頂讓。此外，附近的飲料店員工指出，聽聞店家工作時間喬不攏，也是歇業的原因之一。

店家今年10月初店家曾傳出「蟑螂事件」，一名消費者喝下飲料後驚覺有異物，吐出後赫然是蟑螂屍體。（民眾提供）

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