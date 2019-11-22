口罩加翅膀 成香港「反送中」運動最愛

「口罩達人」鄭永柱（中），研發口罩有70多項專利。（記者陳冠備攝）

2019-11-23 00:14:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕全台最大口罩工廠華新醫材擁有70多項發明專利，今年再研發出加裝側翼薄膜的新氣密防護口罩，防止髒空氣從側邊吸入，媲美N95口罩密合度，這項創新口罩近日也被香港「反送中」運動者看上，大量訂購，這項新發明也獲得「2019年台北國際發明展」金牌獎肯定。

衛福部今年6月公布最新國人10大死因，肺炎連續3年列為10大死因第3名，疾管署亦表示，今年腺病毒檢出首度高於流感病毒，顯見空氣污染已是全民公敵，為有效防霾，減少國人吸入細懸浮微粒（PM2.5）等污染，華新醫材針對平面口罩密合度進行改良，加裝側翼薄膜，改善洩漏率，業者昨日於彰化田中廠房舉行說明記者會，有女性民眾試用，驚呼「口罩加翅膀，呼吸更安心了」。

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有「口罩達人」之稱的華新醫材董事長鄭永柱表示，戴上一般活性炭平面口罩，雖能吸付異味，但臉頰仍有漏洞，對於身處空污嚴重環境下，防護效果有限，尤其農民噴灑農藥時，洩漏狀況更明顯，為改善缺失，調查發現女性使用衛生棉，產品加裝側翼就能防漏，因此於口罩兩側加裝兩片薄膜包邊，更貼和臉部，減少異味吸入可能。

鄭永柱說，香港「反送中」運動，民眾蒙面抗議，加上警方施以催淚彈驅趕，讓面具、口罩需求大增，有民眾使用這次改良型新氣密防護口罩後，覺得效果不賴，加上網路宣傳，訂貨量有增加2、3成，意外達到宣傳之效。

女性消費者試戴新氣密防護口罩後，驚呼口罩有翅膀，呼吸有安全感。（記者陳冠備攝）

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