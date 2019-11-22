挺香港活動遍地開花 光合基金會辦音樂會

力挺香港追求自由民主，光合基金會11月30日舉辦「撐香港音樂會」。（光合基金會提供）

2019-11-22 23:49:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕香港反送中運動方興未艾，響應支持港民5大訴求、落實民主自由，光合基金會繼9月邀請香港眾志秘書長黃之鋒訪台座談會後，11月30日也將於台中市中區光復國小外操場舉辦撐「香港：自由‧光音樂會」。

光合基金會說，香港「反送中」活動持續進行，港警圍攻多間大學引發國際高度關注，近半年香港在水炮車、催淚彈與橡膠子彈間生活，現在連校園也猶如戰場，呼籲台灣人站出來，和香港人民站在一起，讓中國知道香港並非獨自面對抗爭，台灣和世界一起撐香港。

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活動除了串聯在地社團外，也邀請知名樂團及歌手許景淳、施文彬、劉劭希、董事長樂團等，以及多位網紅到場短講，更有香港知名導演錄製影片響應活動，共同以具體行動聲援香港，也守護台灣民主自由價值。

現場設有攤位，包括「藍白拖打小人」、「連儂牆」、「港式飲茶」等香港意象攤位，當天義賣收入也將轉為捐助所需物資至香港。音樂會現場也會串聯好民文化行動協會、民間司法改革會台中辦公室、台中基地協會、獨立青年陣線等在地社團，共同呼籲港台團結，彼此互撐抗暴。

光合基金會強調，不少民眾為「今日香港、明日台灣」感到憂心，許多民間團體也多次發起集會遊行活動，光合過去除邀請香港議員到台灣參加「有光講座」、香港眾志秘書長黃之鋒訪台座談會外，再度發起音樂會活動，希望持續告訴香港與世界，台灣人除了守護住民主自由外，也力挺香港對自由民主的渴望，陪伴香港在黑暗中等待黎明與自由到來。

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