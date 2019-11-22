基隆市府拚觀光 找泰國網紅行銷基隆
〔記者俞肇福／基隆報導〕泰國知名網紅情侶Ibreak2travel於11月20日來台參加「來去總統府住一晚」體驗活動；基隆市政府特別邀請Ibreak2travel於21日至24日到基隆體驗在地美食與歷史人文風情，基隆市長林右昌化身為美食達人，一一介紹基隆在地的巷弄美食，希望能讓更多泰國遊客來基隆吃美食、看美景、拍美圖。
林右昌說，現在泰國每年來台旅遊人數高達近28萬人，今年更有3成的高成長率，台灣是個友善的國家，對任何國家的遊客都非常親切，所以才有人說「台灣最美的風景是人」，基隆市政府這次特別準備許多基隆美食來招待Tone跟Pupey兩人。
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林右昌從他自己口袋美食名單中，挑選出遠東賴家水煎包、孝三路大腸圈、手工碳烤吉古拉、丸角自轉咖啡店的甜不辣香腸三明治、八斗邀友善餐廳的瑪沙拉D、Qmilk初沐的紫藥相思等，與Ibreak2travel分享基隆在地美食文化。
中華文化總會與交通部觀光局合作辦理「來去總統府住一晚」體驗活動只有10組名額，由Tone跟Pupey兩個情侶檔組成的Ibreak2travel，在來自全球167組外國朋友中脫穎而出。Ibreak2travel在泰國當地擁有超高人氣，為泰語版Google搜尋排行榜前3名，曾榮獲Traveloka所頒發Best Informative Blog 2017 Award之泰國著名旅遊網紅。
觀銷處長曾姿雯表示，近年泰國來台旅遊人數穩定成長，基隆擁有多元的旅遊元素，期望透過泰國網紅及其粉絲的分享力，讓更多泰國朋友看見不一樣的基隆，更將基隆設為來台觀光必遊的城市。