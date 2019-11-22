台中人小心流感！今年類流感健保門診48萬人 居全國之冠

2019-11-22 19:13:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中最流感？！台中市議員謝志忠、張玉嬿、林德宇今天指出，台中市今年類流感健保門診就診人數高達48萬，全國第一，就診率17％高居六都之冠，要求市府提出對策。衛生局則說，第一次看到六都的人口類流感統計數據，流感疫苗接種、重症比例都與全國一致，會進一步研究，查出問題防疫。

謝志忠公布疾管署及戶政司數據發現，台中市今年1至10月類流感（流感+肺炎）健保門診就診人數高達48.3萬人，高居全國之冠，比起新北市42.9萬、高雄市33.5萬、台北市及台南市各28.6萬、桃園26.6萬，人數多出許多。

台中市類流感健保門診就診比例也居六都之首，比例高達17.18％，其次為台南市15.23％、再來是高雄市12.1％、桃園市11.86％、台北市10.82％、新北市10.71％，謝志忠質疑台中市流感防疫到底出了什麼問題。

張玉嬿、林德宇也指出，今年台中市類流感併發重症病例163人、重症死亡有33人，其中，28人未接種流感疫苗，死亡人數比去年18例、前年17例增加1倍，憂心今年流感疫情，尤其今年公費流疫苗遲至11月中才開打，民眾焦慮不已，擔心台中流感大流行。

衛生局長曾梓展回應，受到去年公費流感疫苗不良事件影響，公費對象接種率從往年7成降至6成，全市人口覆蓋率也26％降至22％，加上今年夏天流感流行，造成重症和死亡增加，與全國數據一致，對於議員公布的數據比例也是首次看到，的確超乎想像，會找出原因加獲防制。

曾梓展也說，每年流感疫情高峰在過年前後最嚴重，今年公費疫苗晚1個多月開打，的確讓民眾焦慮，因此公費克流感藥物提早於11月開放，提醒疫苗施打2週出現保護力，可持續6個月，再逐漸衰退，民眾一定要踴越施打，目前第1波校園公費疫苗預計接種367校、學生數共約25萬人，目前已接種91所學校共近4萬人，接種率7成以上。

另外，蕭隆澤、謝明源指出，台中市十大死因第3名肺炎，近3年死亡人數不減反增，共近3千5百人，市府每年花上千萬提供60到74歲長輩公費23價肺炎鏈球菌疫苗共1萬5千劑，要求能加價提供13價疫苗，曾梓展表示會再評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法