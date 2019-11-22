高鐵南延要10年 議員諷「命短者看不到」 縣長：爭取縮短行政程序

屏東縣議員潘連周要求縣府應爭取高鐵延伸至枋寮並在潮州設站，才能發揮高鐵的價值。（記者李立法攝）

2019-11-22 16:56:37

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣潮州鎮籍縣議員潘連周今天質詢時，要求縣府應爭取高鐵延伸至枋寮並在潮州設站，才能發揮高鐵的價值，他還批評高鐵要花10年才能拉到屏東，效率差勁，命短的人恐怕都看不到；縣長潘孟安表示，高鐵跨過高溪屏後，縣府將啟動第2戰略，爭取高鐵調度站設在潮州或枋寮，並銜接台鐵軌道系統。

潘連周以雞蛋為比喻，認為在超商當茶葉蛋賣和在五星級飯店作成千層蛋料理，價值截然不同，高鐵也是一樣，若設在六塊厝，屏南地區民眾寧願花較短的時間開車到左營搭高鐵，也不會花較長的時間到六塊厝，他認為高鐵應延伸至枋寮並在潮州設站，才能發揮高鐵的價值。

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潘連周還說，1970年動工的南迴鐵路，全長38公里，翻山越嶺開闢隧道，如此艱鉅的工程也不過花了11年，高鐵從左營延伸至六塊厝才17公里，以現在的工程技術竟然需要10年時間，實在離譜，命短的人恐怕都看不到，縣府務必要求交通部縮短工期。

潘孟安表示，過去高鐵連高屏溪都跨不過，更別說是潮州的民治溪，好不容易才爭取跨過高屏溪，接下來縣府將展開第2戰略，爭取高鐵調度站設在潮州或枋寮，為屏東及台灣長遠發展著想，高鐵勢必還要再南延以銜接東部快鐵，他會據理力爭，至於高鐵延伸屏東工期過長問題，主要是行政程序太繁瑣，縣府也會爭取縮短。

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