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幫國軍培訓遭批評 林鶴明為館長抱屈：對比吳斯懷...

總統蔡英文競選辦公室副執行長林鶴明（圖左）發文力挺館長。（翻攝自飆捍臉書）

總統蔡英文競選辦公室副執行長林鶴明（圖左）發文力挺館長。（翻攝自飆捍臉書）

2019-11-22 21:42:29

〔即時新聞／綜合報導〕海軍陸戰隊出身的「館長」陳之漢日前表示願幫忙國軍肌力及格鬥訓，國防部也計畫派出陸海空軍共約40人接受訓練，卻引發部分人士及媒體的批評，讓館長無奈發文「我放棄、我對不起國軍弟兄」，不過事後又發文表示會守信用建立訓練中心。對此，總統蔡英文競選辦公室副執行長林鶴明也發文力挺館長。

民進黨立委王定宇提出希望改變國軍訓練方式，上月22日邀請「館長」與軍方人員開會，訂定訓練方案，規劃國軍綜合格鬥、重量訓練。對此，國防部也計畫派40人前往館長經營的「成吉思汗健身俱樂部」接受搏擊戰技訓練，沒想到卻引發爭議。

館長先是發文「今天我醒了、我放棄、我對不起國軍弟兄，抱歉。」事後將上述文章刪除，後又再度發文「訓練中心我會用，放心，我要守信」。

對此，林鶴明在臉書替館長抱屈：「Ａ退將吳斯懷去中國參加政治活動，在中國的電視節目上公然提供解放軍倡議軍事建議。Ｂ飆捍館長自掏腰包蓋健身中心給國軍使用，義務訓練國軍弟兄。這兩件事情放在一起，孰輕孰重，媒體用什麼標準評論，你這樣就會看懂了。」

林鶴明直言，「今天媒體用大版面批評館長，卻沒想到他們去年是稱讚館長道德標準比總統還高耶，今天是被盜帳號了嗎？」

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