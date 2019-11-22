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大雨夜襲土資場土石流沖刷走山 基隆市府下令停業1個月

昨天深夜到今天凌晨基隆大雨，大雨沖刷月眉路土資場土石，造成大批泥土沖刷而下，所幸都是在土資場內，並未影響到月眉路通行。（記者俞肇福翻攝）

昨天深夜到今天凌晨基隆大雨，大雨沖刷月眉路土資場土石，造成大批泥土沖刷而下，所幸都是在土資場內，並未影響到月眉路通行。（記者俞肇福翻攝）

2019-11-22 14:33:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕大雨侵襲基隆，從昨晚下到今天凌晨，有民眾在臉書社群網站PO文指出月眉土資場（俗稱棄土場）泥水沖刷走山，基隆市政府都市發展處今早前往會勘，發現土資場內的管制站不見了，地磅也被土石泥水淹沒了，市政府當場下令即日起停止營業一個月，不得再進土，等土資場業者改善完成才能再營業；由於停止營業令發出，衝擊基隆市進行中的重大工程，讓外界十分關心。

基隆市長林右昌說，為了土資場的安全起見，都發單位立即下令停止進土，他尊重專業意見，至於停止進土一個月，並不會影響到公共安全，因為各營造廠應該有應變計畫。

市府今天早上派員到現場，看見土資場內滿目瘡痍，土資場內的道路被大雨沖刷而下的土石泥流破壞，驚覺事態嚴重。

基隆市政府建管科長黃秀萍說，土資場邊坡雨水沒有完全排到滯洪池，大水在基地漫流，才會造成崩塌，側邊坡沒做安全措施，才會塌下來，通路也塌了，她要求整個改善才能營業，即日起停止營業，不得再進土。

市政府表示，受到鳳凰颱風環流影響，基隆市過去24小時，七堵區累積降雨量為120毫米，其他地區除零星小型積淹水外，119目前沒有接到相關災情報案。

昨天深夜到今天凌晨基隆大雨，大雨沖刷月眉路土資場土石，造成大批泥土沖刷而下，所幸都是在土資場內，基隆市政府已經下令要求土資場停止進土1個月。（基隆市政府提供）

昨天深夜到今天凌晨基隆大雨，大雨沖刷月眉路土資場土石，造成大批泥土沖刷而下，所幸都是在土資場內，基隆市政府已經下令要求土資場停止進土1個月。（基隆市政府提供）

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