對抗異常氣候 農試所推蜜棗、甘藷、玉米、文心蘭新品種

為開拓文心蘭市場，農試所今天介紹「台農7號」文心蘭新品種。（記者陳建志攝）

2019-11-22 14:49:42

〔記者陳建志／台中報導〕全球氣候異常，讓農作物生長備受考驗，行政院農委會農試所持續進行育種，今年適逢該所成立124週年，今天農試所舉行研發成果，一口氣發表「台農13號」蜜棗「雪麗」、「台農74號」甘藷「金香」、硬質玉米「台農7號」、文心蘭「台農7號」等4種新品種，已陸續進行技術移轉，希望增加農民收益。

農試所長林學詩今天表示，農試所從1895年成立以來，持續進行應用性農業科技的研發，除專責種原保存，也進行作物品種改良、創新栽培管理技術，近年氣候異常影響農作物生長、收成，農試所各分所更是致力研發新品種對抗極端氣候，今年是農試所124週年慶，特別將4種新品種介紹給大家。

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首先是「台農13號」蜜棗「雪麗」，林學詩說，此品種由鳳山分所研發，一般蜜棗只有甜味，此品種酸甜適中風味絕佳，且是早生種，果型扁圓可愛吸睛、果皮表面具臘質、光亮、大果率高，像個小青蘋果，相當具有市場競爭力，預計今年就能上市。

再來是「台農74號」甘藷新品種「金香」，林學詩說，目前市面上超商販賣的烤蕃薯，大部分都是「台農57號」，此次由嘉義分所新育種的「台農74號」，外型為短紡錘形，表皮為紅色，肉色為黃色，適合蒸煮，且最大特色為耐儲存，可儲存28天不發芽，將會是適合外銷的特色品種。

林學詩說，國內硬質玉米需求量大，不僅可作為飼料，也可供食品加工及提煉玉米澱粉，不過台灣年產僅約2萬公噸，自給率不到1%，在農試所作物組謝光照博士歷經7年培育後，研發出「台農7號」新品種，不但具中早熟特性，且有高產、好管理（抗銹病、抗倒伏）、籽粒不易破損，適合機械收穫等優點，適合在休耕期種植。

文心蘭是台灣重要的外銷花卉，林學詩說，目前文心蘭盆花市場品種老舊，新培育出的「台農7號」文心蘭新品種，磚紅色的花朵、紫紅色的唇瓣帶有白色斑紋，具有生育旺盛、花梗直立、花數多又有香味，且花朵顏色亮麗等優點，已經技術移轉給業者，未來將可在市場看到此新品種。

農試所長林學詩（右五）今天舉行研發成果發表會，介紹蜜棗、甘藷、玉米、文心蘭等新品種。（記者陳建志攝）

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