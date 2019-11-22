金曲最佳演唱組合「椅子樂團」創作 2020台灣燈會主題曲曝光

市府新聞局「2020台灣燈會主題曲」發表會。（記者黃鐘山攝）

2019-11-22 13:30:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕2020台灣燈會主題曲《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》由金曲獎最佳演唱組合「椅子樂團」作詞作曲，市府新聞局今發表，歌詞寫入台中「珍奶」、「燦爛夜景」、綠柳川「河岸」等特色，歌曲更搭配薩克斯風合音，呼應燈會主展區在薩克斯風的故鄉后里。

市府新聞局今舉行「2020台灣燈會主題曲」發表會，「椅子樂團」裘詠靖、陳仲穎及孫伯元3位年輕音樂人首次公開演唱，並揭曉燈會主題曲MV，充滿童趣的動畫風格，融入台中地景及燈會展區，搭配輕柔歡快的節奏，市長盧秀燕也不禁跟著音樂一起點頭搖擺。

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市長盧秀燕表示，2020台灣燈會已進入倒數計時，市府特別邀請台中的驕傲、金曲獎最佳演唱組合得主「椅子樂團」創作主題曲《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》，代表台中燈會的無限可能，也代表市府與所有市民，歡迎大家到台中賞燈。

製作人黃榮毅表示，很榮幸為2020台灣燈會創作主題曲，希望以音樂邀請民眾參與盛會，在編曲上特別融入薩克斯風、管樂、小喇叭及長號等元素，歌詞也加入珍珠奶茶、綠川、柳川河岸等台中特色，以最高規格展現台中這座城市的美好。

裘詠靖分享這首歌編曲加入許多有趣元素，增添活潑感覺，希望不僅獻給台灣燈會，也連結民眾的日常生活；陳仲穎提到，呼應燈會主展區后里以薩克斯風產業聞名，因此在歌曲加入薩克斯風、管樂、小喇叭及長號，再與合音結合；孫伯元說，在貝斯的編曲上，他們也巧妙運用技巧，增加音樂跳動感。

新聞局表示，裘詠靖、陳仲穎及孫伯元為台中一中吉他社同好，在製作人黃榮毅帶領下，音樂作品入圍過金音創作獎「最佳新人（團）獎」、「最佳民謠專輯獎」、「最佳民謠單曲獎」及「最佳現場演出獎」，今年榮獲金曲獎最佳演唱組合獎項，今年台中跨年晚會也將登台演唱。

「椅子樂團」首次公開演唱「2020台灣燈會主題曲」。（記者黃鐘山攝）

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