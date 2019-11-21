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裝欠相警報器還要自費 養殖戶諷台電吃人夠夠

台電為建立養殖戶安全用電，舉辦欠相保護及不斷電裝置宣導說明會。（台電提供）

台電為建立養殖戶安全用電，舉辦欠相保護及不斷電裝置宣導說明會。（台電提供）

2019-11-21 21:31:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化沿海地區養殖業興盛，但每當東北季風增強，供電線路遭受海風鹽害侵襲，偶有接觸不良或斷線的情況發生，造成養殖戶損失慘重，因此有養殖戶對台電控告要求賠償，為此台電鼓勵養殖戶加裝欠相保護裝置警報器，以降低停電造成的損失。但有養殖戶說，裝置警報器用意良好，卻是要他們自費，若真遭遇損失就是自認倒楣，認為台電規範養殖戶用電真是吃人夠夠。

沿海養殖魚塭大部分透過三相電動力運作馬達打水，若其中一根相線沒電了，動力減弱，馬達可能發生空轉，進而損壞，為了進一步防範欠相帶來的經濟損失，台電彰化區營業處有意於11月26日於漢寶社區活動中心舉辦「畜牧、養殖業用戶欠相保護及不斷電裝置宣導會」，但民眾認為是變項收費。

洪姓養殖戶說，沿海電力本來就比較弱，若遇天災停電機率大增，所以不少養殖戶自備發電機發電就足以應付，若加裝欠相裝置，也是要主動去巡察停電與否，不解台電宣導意義，擔心台電強迫要求安裝，又不補助，是變項收費。

對此，台電彰化區處業務經理曾陳發指出，在缺乏自備發電機及欠相保護措施不足的情況下，用戶常誤以為自備緊急電源就能應付所有電源異常狀況，據調查彰化沿海養殖業者普遍缺乏裝置欠相保護裝置，為降低無預警停電造成的經濟損失，決定舉辦說明會，透過宣導建立用戶安全用電觀念，鼓勵用戶加裝相關設備，規格跟一般水電行無異，也不會強迫安裝。

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