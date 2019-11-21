憂新竹人回不了家！ 2021台灣燈會交通提早規劃

新竹市議員擔憂市府將舉辦2021台灣燈會恐成為新竹人的惡夢，對此，市府交通處強調一定會做好各項交通動線規劃，同時會以接駁車來分散人潮，並設置停車場和利用國道和火車等運具來分流。（記者洪美秀攝）

2019-11-21 21:21:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員張祖琰及黃美慧等人今天針對2021台灣燈會在新竹市舉行提出質詢，擔憂市府選在市區舉辦台灣燈會，將成新竹人回家的惡夢，更要面臨先天不足後天失調難題，因新竹市區約6平分公里，但卻要在燈會期間每天湧入近100萬人次人潮，不僅會造成交通大打結，更會讓市民回不了家，要求市府應提早規劃及審慎評估。

對此，市府交通處表示，目前已規劃向中央爭取8000萬元的接駁車經費，並針對燈區周邊交通動線進行規劃，目標就是把外車引導到外圍停車場，再搭接駁車進六大燈區周邊後，再步行到燈區賞燈，希望藉此減輕對市區原有的交通影響。

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此外，新竹市有多種大眾運輸選擇，可利用火車、國道和高鐵，未來市府會規劃在哪個車站下車可賞哪些燈區的燈區規劃路徑參考，藉此紓解分散賞燈人潮，透過車流與人流的分散，達到最大效益。

交通處強調，市府一定會進行事前的車流和人流壓力測試，透過檢討立即改善，也會結合高公局及公路總局的車控中心智慧連線，提供即時的路況、停車場和車流等資訊，讓賞燈人潮能透過大數據的資訊，分流到不同停車場，減緩對市區交通的衝擊。

市議員張祖琰及黃美慧都憂心說，新竹市府要舉辦2021台灣燈會，卻會面臨先天不足後天失調困境，過去各縣市舉辦台灣燈會，大多會編列相關經費，依市府預估將編列5.3億元預算執行，但這不僅增加市庫負擔，也會造成財政壓力，不樂見市府用舉債方式來舉辦一次性活動。

此外，竹市區腹地不大，市區交通流量平常已很塞，但燈會期間，每天要湧入約100萬人次人潮，恐怕成為市民惡夢，變成有家歸不得的災難，呼籲市府及早規畫及研擬各種交通解決方案。

交通處強調，後年台灣燈會在竹市舉行，市府已召開多次會議，並辦理相關交通規畫和接駁車招標作業，會提早規劃並進行壓力測試，並全力以赴辦好台灣燈會活動。

新竹市議員擔憂市府將舉辦2021台灣燈會恐成為新竹人的惡夢，對此，市府交通處強調一定會做好各項交通動線規劃，同時會以接駁車來分散人潮，並設置停車場和利用國道和火車等運具來分流。（記者洪美秀攝）

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