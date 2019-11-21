摸1下現賺六萬元！小琉球最紅「海龜」 端上桌任人摸

鵬管處製作仿真綠蠵龜，引來外國遊客嘖嘖稱奇，可說是近期最紅的「海龜」。（記者陳彥廷攝）

2019-11-21 20:36:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）轄內的小琉球海域，近年海龜生態保育回復有成，但卻也發生多起民眾觸摸事件，鵬管處希望藉動保事件加強環境教育，近期將真海龜翻模製模型供遊客體驗，有遊客驚訝維妙維肖，笑稱「摸1下現賺6萬元！」。

小琉球的海龜生態近期蓬勃發展，只要下水要看不到海龜幾乎是「不可能的任務」，雖然日前海巡署以搞笑方式轉貼遊客遇上海龜「假車禍」的影片，就是希望民眾守法，不要騷擾這類保育類動物。

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「麥擱摸啊！」該處副處長王玟傑說，小琉球保育有成，已有「綠蠵龜樂園」美譽，但近期頻傳海龜遭干擾、傷害事件，甚至連德國人都忍不住動手，若觸犯《野生動物保育法》，恐面臨1年以下期刑、拘役或併科6萬到30萬元以下罰金，若為逞一時之快，恐得不償失！

他說，長期透過媒體、微電影、網站及遊憩業者教育，但仍無法避免遊客好奇心，靈機一動乾脆提供綠蠵龜模型讓遊客免費摸，並輔以文字宣導。該隻被翻模的綠蠵龜背甲約50公分左右，由模型專家運用真的綠蠵龜模型壓模，再用玻璃纖維翻製而成，比例、紋路、色彩「跟真的一樣！」。

鵬管處將該海龜模型佈置於琉球遊客中心，遊客見到的第一反應都是「這真的嗎？」，在摸了後發現真相大笑「也太像了吧！」，還吸引許多專程來小琉球看海龜的外國人，可說是紅到國際去，鵬管處強調，以活潑的方式取代教條式宣導，希望民眾共同愛護大海的嬌客，下海只要看不要動手摸。

鵬管處製作仿真綠蠵龜，引來外國遊客嘖嘖稱奇，可說是近期最紅的「海龜」。（記者陳彥廷攝）

鵬管處製作仿真綠蠵龜，引來外國遊客嘖嘖稱奇，可說是近期最紅的「海龜」。（記者陳彥廷攝）

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