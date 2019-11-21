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首屆女力交流展登場 串起台美東南亞人才連結

AIT經濟組長安恬致開幕詞。（記者塗建榮攝）

AIT經濟組長安恬致開幕詞。（記者塗建榮攝）

2019-11-21 20:19:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）與經濟部、國發會合辦首屆「女性創新國際人才交流與展覽（W-Expo）」，今起在台北華山園區盛大開幕。AIT經濟組組長安恬表示，希望這場展覽能為台灣主要婦女協會的倡議擴大聲量，並為台灣大眾創造參與機會，彰顯培力女性的重要性，以創造一個更公正、平等、繁榮且和平的社會。

AIT與經濟部工業局、國發會共同舉辦首屆「人才循環大聯盟–女性創新國際人才交流與展覽（W-Expo）」，今在台北華山文創園區舉行開幕式。

國發會主委陳美伶、工業局長呂正華、AIT經濟組長安恬致開幕詞，在開幕式後接著舉行對話論壇，民進黨立委余宛如、美國國務院全球夥伴辦公室主任Connie Tzioumis、經濟部工業局主任秘書陳佩利、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂及印尼女企業家協會主席Anita Prihapsari等約30位來自東協國家的女力代表均出席活動。

安恬在致詞中表示，我們希望這場女力賦權交流展覽（W-Expo）能為台灣主要婦女協會的倡議擴大聲量，並為台灣大眾創造參與這些倡議的機會。透過人才循環大聯盟及其他女性賦權活動，彰顯培力女性的重要性，以創造一個更公正、平等、繁榮且和平的社會。

展覽中則共有34個創新企業參展，婦女賦權內容橫跨社會創新、民生用品、食品農業和行銷科技等多元領域，於11月21至22日開放大眾參加交流。

「人才循環大聯盟（TCA）」主旨是促進台美等理念相近經濟體之間的人才流通，提升台灣國際能見度，是美國挺台經濟發展的新大型計畫。TCA每年舉辦4場大型活動，包括人才循環大聯盟高峰會、國際人才就業博覽會、數位社會高峰會，以及女力賦權交流展覽。

國發會主委陳美伶致詞。（記者塗建榮攝）

國發會主委陳美伶致詞。（記者塗建榮攝）

美國在台協會（AIT ）今（21日）與經濟部、國發會共同舉辦首屆「人才循環大聯盟-女性創新國際人才交流與展覽（W-Expo）」。（記者塗建榮攝）

美國在台協會（AIT ）今（21日）與經濟部、國發會共同舉辦首屆「人才循環大聯盟-女性創新國際人才交流與展覽（W-Expo）」。（記者塗建榮攝）

女力交流展會場情景。（記者塗建榮攝）

女力交流展會場情景。（記者塗建榮攝）

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