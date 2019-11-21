辦桌搬入議場請官員 滿滿免洗塑膠餐具

議員將辦桌搬入議場，邀市府首長入座，瞭解塑膠和一次性餐具問題嚴重，市府未落實減塑和低碳政策。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-21 17:40:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市有44家星級環保餐廳，全國之冠，市議員鄭功進發現市府輔導和宣傳不利，連環保志工參訪或活動用餐，滿桌全是免洗塑膠餐具，議會質詢現場還原搬來辦桌菜色和滿滿的塑膠袋和餐盤，邀請副市長、衛生、環保局長等官員上桌查看，要求落實減塑政策及低碳城市的宣導，官員坦承塑膠製品對健康環保的危害，回應會加加強減塑。

議員鄭功進、施志昌、林祈烽、黃守達、林德宇今天針對一次性餐具及塑膠濫用問題提出質詢，並在議場實境辦桌，全是塑膠杯碗、美耐皿餐具及紙容器塑膠膜，整桌滿滿的塑化劑。

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鄭功進今天穿上廚師裝，拿出一袋袋塑膠袋、紙盒碗裝盛的餐點質詢「從桌布開始就全是塑膠垃圾！」塑膠杯裝酒、沈水、果汁；塑膠碗盛熱湯；免洗筷也是漂白劑，加上人手一杯手搖飲、插上塑膠吸管，不但危害人體健，也製造許多垃圾，副市長和警消環衛局長被邀成為座上賓，只能苦笑不已。

鄭功進表示，全市登記餐飲業超過1萬千家，還不包含夜市小吃及攤商且平均每人每天生產一般廢棄物有1.23公斤，而坊間餐館使用一次性免洗餐具及塑膠製品非常頻繁，就連每年由市府舉辦的環保志工隊聚餐、里鄰長文康活動的餐會地點，也都是常常選擇不甚環保的公路餐廳用餐，一頓飯常常使用大量塑化劑殘留的餐具，加上熱湯及酒水。

議員質詢綠色採購誘因不足

鄭功進也說，台中擁有44家星級環保餐館居全國之冠，市民卻完全無感，就連身為大甲人的副市長陳子敬，也不知大甲的環保餐館在哪裡，足見環保餐館的宣導效益不彰，且府環保局每年只編列約3萬多元的訪視輔導費，像台中知名的屋馬燒肉餐廳，推出的優惠方案竟是自備餐具，飲料第二杯半價，恐怕一整年使用綠色環保優惠的人，連10人都不到。

鄭功進要求由副市長領軍的低碳辦公室，應主動結合農業局、環保局、衛生局、經發局強化生產履歷、無塑化劑、食安環境及獎勵推廣組成跨局處的輔導團，在山海市屯各選擇一間標竿示範餐廳輔導轉型，打造無毒、去塑星級環保標竿餐廳，並過主動舉辦記者會配合市府活動進行綠色採購，增加誘因，真正落實低碳城市的目標。

環保局回應，為鼓勵民間業者成為環保餐館，每年也舉辦綠色消費表揚大會，希望帶動更多業者加入環保行列，另也承諾將改善環保志工等市府活動的用餐活動品質，打造綠色友善環境。

議員鄭功進質詢副市長、環保局長時拿出餐廳、小吃使用外帶、內用餐具、容器滿是朔膠製品。（記者蔡淑媛攝）

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