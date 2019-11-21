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重懲未投保旅宿業者 觀光局最高罰鍰調至50萬元

重懲未投保旅宿業者，觀光局最高罰鍰調至50萬元。（示意圖，路透資料照）

重懲未投保旅宿業者，觀光局最高罰鍰調至50萬元。（示意圖，路透資料照）

2019-11-21 15:57:53

〔記者蕭玗欣／台北報導〕網路訂房平台發達，民眾難以分辨旅館、民宿是否合乎規定投保，交通部觀光局今預告修正「發展觀光條例裁罰標準 」，加重懲罰力道，將觀光旅宿業者未投保責任險的罰則，從罰鍰3到15萬元，提高到10萬至50萬元，屆期未辦妥得廢止營業執照或登記證，2個月預告期結束後送交通部法規委員會審查後，預計明年3月上路。

立委鄭寶清等人提案，現行條例規範旅宿相關業者替團員投保責任保險，但未投保的罰鍰最高只有15萬元，未能反映其潛在重大傷害，為保障民眾觀光旅遊權益，要求觀光局修法比照「公路法」裁罰規定，提案將罰鍰提高到10萬元以上、50萬元以下，今年5月在立院三讀通過。為配合該法通過，觀光局今預告修正裁罰基準。

修正裁罰基準指出，觀光旅館未按規定辦理責任保險，觀光局或直轄市政府可處3萬以上到50萬元以下罰鍰，房間數50間以下處10萬元，房間數51間至100間處新台幣20萬元，房間數101間至150間處30萬元，房間數151至200間者處40萬元，房間數201間以上處50萬元，限期1個月內辦妥投保，屆期未辦妥者，可廢其營業執照。

一般旅館未按規定辦理責任保險，縣市政府可處3萬以上到50萬元以下罰鍰，房間數50間以下處10萬元，房間數51間至100間處15萬元，房間數101間至151間處25萬元，房間數151至200間者處35萬元，房間數201間以上處50萬元，限期1個月內辦妥投保，屆期未辦妥者，可廢其營業執照。

另針對觀光遊樂業，也從罰鍰6到15萬調高至10到50萬元，限期未改善可廢止其營業執照。觀光遊樂業經營範圍面積未達5公頃處10萬元，5公頃以上，未達10公頃者處30萬元，10公頃以上者可處50萬元。

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