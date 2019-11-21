雲林巾彩耕地藝術節 農村大地當展場

雲林巾彩耕地藝術節，展場就在農村大地上。（記者詹士弘攝）

2019-11-21 15:40:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕第一屆雲林巾彩耕地藝術節將於11月23日起一連9天在雲林縣虎尾鎮登場。藝術節跳脫傳統毛巾產業在一般人眼中的既定印象，以大地為展場空間，用農村既有的原生材料，築起一幅幅藝術創作。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，毛巾的材質代表著毛巾的靈魂，透過雲林虎尾毛巾紡織廠商進駐毛巾市集，讓民眾了解虎尾毛巾與其他材質間的特性及差異，進而鞏固雲林虎尾毛巾的品牌忠誠度。

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許根尉也感謝立委蘇治芬、劉建國及李麗芬為了協助雲林虎尾的毛巾產業發展，協力向各機關單位籌措經費，並在多方周旋下，終於讓文化藝術和毛巾產業做結合，透過藝術節活動盼能提升虎尾毛巾的經濟與發展及商家的銷售能力，讓虎尾毛巾更有競爭力。

配合藝術節除了有毛巾及裝置藝術、攝影展外，也邀請太日樂集、紙風車劇團（演出劇目：武松打虎）、嚴詠能打狗亂歌團、Lullaby樂團／林家安等表演團體打造新的節目內容，藝術節期間還有「巾彩耕地市集」，集結雲林特色農特產品、健康米食產品試吃、MIT高階特色毛巾展售等活動，且為推廣虎尾商圈、促進觀光消費。

雲林巾彩耕地藝術節，展場就在農村大地上。（記者詹士弘攝）

第一屆雲林巾彩耕地藝術節將於11月23日起一連九天在雲林縣虎尾鎮登場。（記者詹士弘攝）

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